V DPMK pribudne 36 nových autobusov, na ďalšie vyhlásia obstarávanie

Vo vozovom parku Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) pribudne v najbližších mesiacoch dokopy 36 nových autobusov. Na ďalšie desiatky v najbližších dňoch vyhlásia verejné obstarávanie. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.

Začiatkom nového roka by malo byť v košickej MHD k dispozícii 21 nových autobusov SOR NB 18. Mesto za ne oproti pôvodne vysúťaženej cene 6,88 milióna eur bez DPH zaplatí o 579.600 eur menej. Zmluvu s českou spoločnosťou SOR Libchavy tento týždeň schválilo aj Predstavenstvo DPMK.

Uvedená firma zvíťazila spomedzi dvoch uchádzačov vo verejnej súťaži na dodávku 30 kusov autobusov dlhých 18-metrových, ktorú vyhlásilo ešte predchádzajúce vedenie mesta v roku 2017. „Prvých deväť autobusov bolo do metropoly východu dodaných v závere roka 2018 v cene 327.500 eur za jeden kus. Zvyšných 21 autobusov príde do Košíc podľa zmluvy medzi januárom a marcom budúceho roka,“ uvádza s tým, že mestu sa podarilo vyrokovať zľavu. Ich celková suma bude necelých 6,3 milióna eur, jeden autobus tak bude stáť 299.900 eur. Podľa magistrátu pôjde oproti predchádzajúcej dodávke zhruba o 8,5-percentnú úsporu financií.

Ešte do konca roka pribudne do vozového parku DPMK 15 nových nízkopodlažných a ekologických autobusov Solaris Urbino 12. Od ich výrobcu – poľskej spoločnosti Solaris Bus and Coach sa mestu takisto podarilo získať dodatočnú zľavu, ktorá predstavuje výšku 405.000 eur.

Ako pripomenul primátor Jaroslav Polaček, dodatočnými zľavami sa tak celkovo podarilo ušetriť takmer jeden milión eur. „Ušetrený milión zostane v rozpočte mesta a tieto finančné zdroje budeme môcť použiť na ďalšie zlepšenie dopravy v meste,“ povedal.

V najbližších dňoch má byť vyhlásené verejné obstarávanie na dodávku 48 autobusov s CNG pohonom na stlačený zemný plyn v predpokladanej hodnote 20,92 milióna eur. Z eurofondov bolo nedávno schválených aj 25,3 milióna eur na dodávku desiatich nových električiek v rokoch 2022 – 2023.