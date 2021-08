S výstavbou R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany by sa mohlo začať na jeseň

dnes 19:31 -

S prácami na výstavbe druhého úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany by sa mohlo začať na jeseň. Povedal to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Počas pracovnej cesty v rámci východného Slovenska sa v utorok v Košiciach stretol aj s vedením mesta a Košického samosprávneho kraja (KSK), rokovali o viacerých témach.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) by zmluvu so zhotoviteľom na výstavbu druhého úseku juhovýchodného obchvatu Košíc mala podpísať na budúci týždeň. „Zároveň budeme podpisovať aj zmluvu o nenávratný finančný príspevok - je za tým financovanie z eurofondov. Toto je dlhoočakávaný krok, dlhoočakávaná výstavba,“ povedal minister s tým, že projekt budú pravdepodobne fázovať. „To znamená, že ho doplatíme z nového programového obdobia,“ dodal.

S primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom sa počas rokovania dohodli napríklad na oprave podjazdu v mestskej časti Juh, ktorý je dlhodobo zaplavený. „Dal som pánovi primátorovi slovo, že NDS spolu s mestom v nejakej participácii tento podjazd opravia tak, aby ho mohli využívať občania mesta Košice na to, na čo bol určený,“ povedal Doležal s tým, že to súvisí aj s pripravovanou rekonštrukciou električkovej trate. S jej obstarávaním by sa podľa neho mohlo začať na budúci rok.

Spoločne aj s predsedom KSK Rastislavom Trnkom hovorili aj o priorizácii diaľničných úsekov na východnom Slovensku, zlepšení železničnej dopravnej infraštruktúry vrátane nových vlakových vozňov, o bus pruhoch či budúcnosti koľajiska za železničnou stanicou.