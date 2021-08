Ďalšie nezamýšľané dôsledky Covidu: Zranenia domáceho majstrovania predložia svoj účet neskôr

Zdroj: AIER

Foto:getty images

dnes 0:17 -

Prieskumy verejnej mienky a zárobky príslušných spoločností zameriavajúcich sa na vylepšovania domácností jasne ukazujú nárast takýchto projektov počas výluk. Prieskum spoločnosti Porch z júla 2020 zistil, že 76 % majiteľov domov v USA sa pustilo od začiatku pandémie najmenej do jedného projektu vylepšenia domácnosti a 78 % plánovalo začať s realizáciou projektu v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Len v USA bolo v roku 2020 vynaložených odhadom 420 miliárd dolárov na opravy a úpravy bývania. Kvôli pandemickým obmedzeniam a vládnym stimulačným balíčkom vzrástli tržby v sieti obchodov Home Depot v druhom štvrťroku 2020 o viac ako 23 %, príjmy sa vyšplhali na 38 miliárd dolárov, čo výrazne prevyšovalo odhady analytikov. Spoločnosť Lowe's zaznamenala v rokoch 2019 až 2020 nárast tržieb o neskutočných 35 % s celkovými tržbami 27,3 miliardy dolárov.



V období od januára 2020 do júna 2021 ceny akcií a celková návratnosť akcií firiem ako sú Home Depot (HD), Lowe's (LOW) a Tile Shop Holdings (TTSH), značne prevyšovali nárast širšieho indexu S&P 500.



Projekty domácich úprav však si však vždy vyžadujú ambicióznych, ale začínajúcich tesárov, klampiarov, pokrývačov. S nimi sú spojené aj následné zranenia. Vŕtačky, píly a mnoho ďalších druhov elektrického náradia používaných spravidla bez akéhokoľvek školenia. Jedinou účinnou prekážkou ich používania je ich vlastníctvo, (alebo výpožička), pričom výsledky môžu byť niekedy fatálne. Dokonca aj jednoduché nástroje, ako sú kladivá, ručné píly a podobné nástroje používané na rebríku alebo v iných nebezpečných situáciách, sú známe tým, že zvyšujú riziko poranenia.



Dokazuje to, že s nespočetným nárastom ctižiadostivých domácich remeselníkov pribúdali aj nehody súvisiace s projektom? Údaje poskytujú trochu komplikovaný obraz. Niektoré štúdie skutočne ukazujú, že s účinnosťou politík na boj proti koronakríze narastá počet zranení pri domácom majstrovaní. Napríklad austrálska nemocničná štúdia zistila 327 % nárast zranení rúk vyplývajúcich z úsilia urob si sám. Ale globálny pohľad poukazuje na celkom odlišný trend, pokiaľ ide o vyhľadanie pohotovosti. Lekárske štúdie pokrývajúce údaje z Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Írska a Nového Zélandu ukazujú pokles počtu pacientov vyhľadávajúcich zdravotnícku pomoc. Určite v tom zohráva svoju rolu Covid. Pandémia vyvolala u širokej verejnosti pocit strachu z návštev zdravotníckych zariadení. Na jednej strane sa pacienti zdráhajú navštevovať nemocnice zo strachu, že sa nakazia touto chorobou, zatiaľ čo nemocnice na strane druhej uzatvorili ambulantné oddelenia kvôli liečbe. Väčšina (79 %) respondentov potvrdila, že sa vyhýbali hospitalizácii za každú cenu, zatiaľ čo iba 21 % malo pocit, že by sa hospitalizácii nevyhýbalo.





To je v súlade so zisteniami dosiahnutými v minulom roku, že skríningy rakoviny a ďalšie pravidelné lekárske stretnutia zaznamenali v roku 2020 nárast zrušených termínov. Podobne aj prieskum verejnej mienky intervenčných kardiológov odhalil pokles návštev pacientov až o 50 a viac percent. Naopak údaje o zástavách srdca, ku ktorým dochádzalo v domácom prostredí narástli zhruba štvornásobne. Počet tých, ktorých sa už nepodarilo oživiť, narástol oproti roku 2019 osemnásobne.



Na pohotovostiach zavládlo „desivé ticho“. Aj keď strach z nakazenia sa a šírenia Covid-19 držal mnohých doma, predstavitelia verejného zdravotníctva hovoria aj o ďalšom faktore. O morálnom postoji, snahe „urobiť správnu vec“ pre spoločnosť a krajinu môže jednotlivcov presvedčiť, že ich zranenia ich neoprávňujú v týchto ťažkých časoch na návštevu pohotovosti, hoci za normálnych okolností by tam zájsť neváhali. Je logické, že ten istý jav fungoval aj pri nehodách pri domácich opravách a že pokles volaní rýchlej zdravotníckej služby alebo pokles určitých druhov zranení v rokoch 2019 až 2020 je len neúmyselnou štatistickou chybou. Skôr než k poklesu zranení v rokoch 2019 až 2020 je pravdepodobnejšou interpretáciou to, že mnohí jednotlivci sa vyhýbajú návštevám pohotovosti, pokiaľ povaha ich zranenia nebola zjavne vážna.



V auguste 2020 Journal of the American Medical Association oznámil, že v USA klesli diagnózy rakoviny prsníka, hrubého čreva, konečníka, pľúc, pankreasu, žalúdka a pažeráka o 46 % oproti úrovni z roku 2018. Návšteva chemoterapie klesla o 45 až 66 %. V Spojenom kráľovstve sa medzi zavedením obmedzení a augustom znížil počet podozrivých na rakovinu o 75 %. Celkovo asi šesťdesiatdeväť akademických štúdií zistilo pokles diagnóz, predĺženie čakacích lehôt na liečbu a prudký nárast objavov rakoviny v neskorom štádiu.



Neošetrené poranenia súvisiace s domácim vylepšovaním, vrátane vyvrtnutia, natrhnutia mäkkých tkanív, zlomenín a otrasov mozgu, budú časom tiež generovať dlhodobé náklady. Poškodenie nôh, členkov alebo kolien sa môže zdať ako banalita, ale často spôsobuje dlhodobé problémy s rovnováhou a nestabilitou, ktoré v priebehu času zvyšujú riziko pádov a opätovného poranenia. Čiastočné natrhnutie svalov, väziva a šliach sa pri zvýšenom používaní môže premeniť na úplné pretrhnutie. A poranenia hlavy spôsobujú obrovské množstvo problémov, od chronických závratov až po „zahmlenie pred očami“ a emocionálnu dysreguláciu, problémy vo vzťahoch, pokles výkonu práce a v závažných prípadoch vyššie riziko problémov duševného zdravia.



Dlhodobé náklady na traumatické poranenia mozgu, či už ľahké alebo ťažké, sú ohromujúce. Roky telesnej terapie na liečbu straty motorických funkcií, skrátenej alebo úplne stratenej kariéry a ďalších faktorov spôsobujú, že celoživotné náklady sa pohybujú v miliónoch dolárov. Tie sa presúvajú na iných ľudí, iné rodiny, komunity, zamestnávateľov...







Obzvlášť znepokojujúcou dlhodobou cenou neliečených zranení pri domácom majstrovaní je bolesť. Okrem obrovských nákladov spojených s neúplnými alebo nezahojenými fyzickými ranami je chronická bolesť spojená so zlým spánkom, zhoršujúcim sa kognitívnym procesom, zníženým kardiovaskulárnym zdravím, pracovnou neschopnosťou, emočnou núdzou a výrazne zvýšeným rizikom závislosti od alkoholu. Aktuálne údaje jasne naznačujú, že nehôd spojených s projektmi na opravu domácnosti vlani pribudlo. Ľudia sa snažili produktívne spájať nečinné týždne alebo mesiace a desiatky (a možno stovky) tisíc jednotlivcov, ktorí boli zranení pri realizácii svojich plánov, sa vyhýbali lekárskemu ošetreniu zo strachu, že sa nakazia Covidom v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach.



V konečnom dôsledku sme opäť pritom, čo je viditeľné a čo nie. Pri nútení ľudí zostať doma v reakcii na obavy z Covidu bolo jasné, že to bude mať dôsledky. Úplné efekty týchto akcií však vykryštalizujú až neskôr. Uvedené údaje poukazujú na nebezpečné správanie s celkom skutočnými nákladmi. Vyhýbanie sa starostlivosti o fyzické zranenia kvôli obavám z Covidu je prinajlepšom diskutabilné. Je jasné, že v tomto ohľade, ako aj v prípade mnohých ďalších efektov pandemickej politiky, budú náklady v nasledujúcich rokoch a desaťročiach výrazne rásť.