Poslanci odobrili úpravu rozpočtu, vyčlenili aj peniaze na návštevu pápeža

Sumu 346.000 eur vyčlenili na septembrovú návštevu pápeža košickí krajskí poslanci. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) tak urobilo v pondelok v rámci druhej úpravy tohtoročného rozpočtu.

Ako KSK uvádza na svojej webovej stránke, tieto peniaze budú použité napríklad na zabezpečenie autobusovej dopravy, ktorá bude zvážať veriacich z farností, úpravu komunikácií, zabezpečenie umeleckej produkcie na Štadióne Lokomotívy v Košiciach, LED navigačných panelov aj prenájom mobilných tribún. „Časť výdavkov pôjde cez krajskú organizáciu cestovného ruchu, časť cez Úrad KSK, Správu ciest KSK - bolo to vo viacerých položkách,“ doplnil predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že podľa pôvodných informácií by mal štát refundovať všetky výdavky spojené s návštevou pápeža. Obáva sa však, že to tak v konečnom dôsledku nebude.

V rámci druhej úpravy rozpočtu na rok 2021 poslanci okrem iného vyčlenili aj 100.000 eur na projekt krajského sociálneho podniku a občianskeho združenia (OZ) ETP Slovensko. Týka sa pilotného projektu výstavby komunitného centra na košickom Luníku IX.

Krajské zastupiteľstvo tiež schválilo návrh na finančné vyrovnanie investícií s OZ Bona Fide, ktoré v krajských priestoroch spravuje centrum nezávislej kultúry Tabačku Kulturfabrik. Kraj započíta investíciu nájomcu vo výške viac než 26.000 eur, čím sa zníži celkový dlh Tabačky. „Týmto krokom chce župa pomôcť nezriaďovanej kultúre, ktorú vo veľkej miere ovplyvnila pandémia,“ uvádza KSK.