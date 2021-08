Pandémia pripravila výstavisko v Nitre na tržbách o 15 miliónov eur

dnes 12:31 -

Históriu a tradície v poľnohospodárstve, potravinárstve, a ich prepojenie na súčasnosť predstavila výstava Tradície slovenského vidieka, ktorá sa v nedeľu končí v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea (SPM) v Nitre. Riaditeľ štátneho podniku agrokomplex Národné výstavisko Róbert Kanás verí, že výstavná sezóna bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. „Celé toto obdobie je obdobím príprav a rušenia jednotlivých podujatí nielen na nitrianskom výstavisku, ale na všetkých výstaviskách na Slovensku,“ zhodnotil súčasnú situáciu.

Podľa slov riaditeľa je výstavisko pripravené na ďalšie tohtoročné podujatia. „V septembri pripravujeme výstavu so zameraní na nábytok, bývanie, na október je plánované podujatie pre milovníkov automobilového priemyslu a agrotechniky, v novembri by sa mala uskutočniť výstava Gastra a Kulinária. No ako sa blížime k zimným mesiacom, opäť nevieme dopredu odhadnúť, ako budú prijímané epidemiologické opatrenia,“ povedal Kanás.

Nitrianske výstavisko veľmi detailne mapuje škody spôsobené pandémiou nového koronavírusu i celkovú ekonomickú situáciu, od ktorej závisí budúcnosť výstaviska. „Vlani sme zaznamenali výpadok tržieb cez 80 %. Do tejto chvíle za celé obdobie pandémie sme prišli o 15 miliónov eur na tržbách. Táto suma môže byť pre nás likvidačná, verím, že štátne inštitúcie k tomu pristúpia s náležitou pozornosťou,“ skonštatoval Kanás.

Podpora štátu pre výstavný priemysel na Slovensku podľa vyjadrenia riaditeľa nitrianskeho výstaviska zaostáva za všetkými okolitými krajinami. „Podpora pre všetky tri nosné výstaviska doteraz nedosiahla ani milión eur. Jednotlivé výstaviská dostali podporu, ktorá pokryje prevádzkové náklady na jeden, dva mesiace. Tá podpora musí byť výrazne vyššia, ak chceme výstavný a veľtržný priemysel na Slovensku zachrániť,“ uviedol Kanás, podľa ktorého v zahraničí predstavovala podpora niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré jednotlivé krajiny investovali do prežitia výstavného a veľtržného priemyslu.

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) tvrdí, že rezort si uvedomuje zložitú situáciu v štátnom podniku agrokomplex. „Tie problémy boli spôsobené pandémiou i nehospodárnym vedením podniku za predchádzajúcich vlád. My sme zdedili tieto problémy, no vďaka podpore ministerstva agrokomplex ešte funguje. V súčasnosti sa intenzívne zaoberáme stratégiou, ako agrokomplex reštrukturalizovať a zabezpečiť jeho fungovanie do budúcnosti,“ povedal Vlčan.