Cez víkend otvoria zjazdovú vetvu z Prístavného mosta na Bajkalskú

dnes 17:46 -

V Bratislave otvoria v sobotu (7. 8.) popoludní alebo počas nedele (8. 8.) zjazdovú vetvu z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu. Prípravné práce na otvorení vetvy sa začnú v sobotu a môže počas nich dôjsť aj k dopravným obmedzeniam. TASR o tom informoval hlavný zhotoviteľ stavby D4R7 Construction.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtok (5. 8.) avizoval otvorenie zjazdu. "Mám informáciu z nášho špeciálneho stavebného úradu, že sme dali súhlas s otvorením zjazdu z diaľnice D1 z Prístavného mosta od Petržalky smerom na Bajkalskú. Teraz je to už v rukách polície, ak koncesionár splnil všetky pripomienky polície, tak by mohol byť tento zjazd na Bajkalskú otvorený už túto sobotu," uviedol minister.

Dokončená zjazdová vetva z Prístavného mosta na Bajkalskú je súčasťou prác na stavbe rondelu Prístavný most v rámci výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionárom projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt).

Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Projekt zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami. Zostávajúce úseky projektu by mali byť podľa hlavného zhotoviteľa stavby pripravené na využívanie na prelome augusta a septembra tohto roka.