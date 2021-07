Kažimír: Hotovosť aj účty ostanú, no pribudne im súrodenec – digitálne euro

Zdroj: TASR

Foto: SITA/Branislav Bibel

dnes 15:46

"Prichádza evolúcia peňazí, ich podoby, toho, čo všetko s nimi môžete robiť, kde ich máte uložené, ako ich nosíte a míňate," poznamenal guvernér s tým, že digitálne euro je nová kapitola, ktorá sa začína písať tento týždeň. Nasledujúce dva roky sa bude skúmať a testovať, ako bude vyzerať a čo všetko dokáže.



Podľa vyjadrení ECB musí digitálne euro uspokojiť potreby Európanov a zároveň prispievať k prevencii nezákonnej činnosti, a to bez nepriaznivých účinkov na finančnú stabilitu a menovú politiku. Rozhodnutie o spustení dvojročnej výskumnej fázy však nepredurčuje žiadne budúce rozhodnutie o prípadnom vydaní digitálneho eura, ktoré príde až neskôr. "Digitálne euro by v každom prípade nebolo náhradou, ale len doplnkom hotovosti," dodala ECB.



Člen výkonnej rady ECB a predseda pracovnej skupiny pre digitálne euro Fabio Panetta avizoval, že skupina bude v kontakte s Európskym parlamentom aj ďalšími tvorcami politík v Európe a o svojich zisteniach bude pravidelne informovať. "Počítame aj s účasťou občanov, obchodníkov a platobného sektora," dodal.



Počas výskumnej fázy projektu digitálneho eura sa chce ECB zamerať na možnosti funkčného dizajnu na základe potrieb používateľov. Súčasťou skúmania budú špecializované skupiny, tvorba prototypov a koncepčná činnosť. "Budú sa posudzovať možnosti používania, ktoré by malo digitálne euro prioritne ponúkať, aby mohlo plniť úlohu bezrizikovej, dostupnej a efektívnej formy peňazí centrálnej banky," dodala ECB.



V rámci projektu chce pracovná skupina zmapovať aj potrebné zmeny legislatívneho rámca EÚ. Počas výskumnej fázy sa bude tiež posudzovať možný vplyv digitálneho eura na trh a budú sa hodnotiť rôzne koncepčné možnosti v záujme ochrany súkromia a eliminácie rizík pre občanov krajín eurozóny, sprostredkovateľov i ekonomiku ako celok. "Zároveň bude stanovený obchodný model činností, ktoré by v rámci ekosystému digitálneho eura zabezpečovali dohliadaní sprostredkovatelia," dodala ECB.



Vo výskumnej fáze sa využijú aj výsledky predošlého deväťmesačného testovania, ktoré boli zamerané na štyri oblasti – register transakcií v digitálnych eurách, súkromie a boj proti praniu špinavých peňazí, kontrola množstva digitálnych eur v obehu a off-line prístup koncových používateľov. Toto testovanie nezistilo významné technické prekážky a zistilo sa tiež, že základná infraštruktúra digitálneho eura by bola šetrná k životnému prostrediu – energetická náročnosť by bola nižšia ako pri iných kryptoaktívach.