Denne minieme cez internet do 20 eur 

Zdroj: Fingo

Foto: getty images

dnes 17:11 -

„Bezhotovostné platby sa v celej únii dostali do popredia od prvej vlny pandémie koronavírusu v marci 2020. Ľudia z obavy šírenia nákazy nechceli platiť hotovosťou, a tak využívali v obchodoch prevažne platbu kartou. Zároveň vidíme aj na Slovensku od vlaňajška výrazný nárast nákupov cez internet. V tomto prípade ľudia platili cez internetbanking, veľmi malé percento z nich volilo platbu na dobierku v hotovosti,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk

Až dve tretiny Slovákov vo veku od 16 do 74 rokov vlani využívalo internetbanking. Ten sa dostal do popredia v dôsledku čiastočného obmedzenia platenia v hotovosti. Dôvodom boli obavy zo šírenia nákazy koronavírusu prostredníctvom bankoviek. Platenie online sa, odhliadnuc od koronakrízy, stáva dlhodobo trendom. Počet ľudí, ktorí bankujú online narástol za posledných desať rokov viac ako trojnásobne. Aktívnych užívateľov internetbankingu pribúda aj vďaka zvyšovaniu dosiahnutého vzdelania ľudí.



Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat však za rok 2020 v 27 krajín Európskej únie dosahujeme priemerné výsledky vo využívaní internetbankingu. Zo susedných krajín Slovensko predbehli Česi aj Rakúšania. Rekordérmi v tomto smere sú Dáni. Až deväť z desiatich Dánov využíva internetbanking. Rebríčku už dlhé roky kraľujú škandinávske krajiny, naopak najmenej využívajú bankovanie z domu Bulhari (13 %) a Rumuni (12 %), a to kvôli nízkemu internetovému pokrytiu v krajine. V Česku bankuje online až 70 % ľudí, v Rakúsku 66 %, v Maďarsku 51 % a v Poľsku 49 %. Priemer za 27 krajín únie je na úrovni 58 %. „Celkovo počet Európanov používajúcich online bankovníctvo sa za posledných 10 rokov zdvojnásobil. V súčasnosti využíva služby internetbankingu osem z desiatich Slovákov s vyšším dosiahnutým vzdelaním, takmer polovica ľudí so stredným vzdelaním a len 13 percent ľudí s nižším vzdelaním,“ doplnila Buchláková.

Štatistiky potvrdzujú, že online služby sú doménou mladších vekových kategórií. Internetbanking na Slovensku najčastejšie využívajú mladí ľudia vo veku 25 až 29 rokov, pričom početnejšou skupinou v rámci tejto vekovej kategórie sú muži. Internetbanking je veľmi populárny aj v skupine dôchodcov. Až 40 percent ľudí nad 65 rokov využíva služby internetbankingu.

Čoraz väčší záujem o využívanie služieb internetového bankovníctva kladie aj dôraz na jeho bezpečnosť. Ľudia by mali byť opatrní pri otváraní príloh alebo neznámych odkazov a e-maily od neznámych osôb vôbec neotvárať. Neinštalovať si aplikácie z neznámych zdrojov a neznáme rozšírenia do internetového prehliadača. Na počítač, notebook, tablet, mobilný telefón si pravidelne inštalovať bezpečnostné aktualizácie a pripájať sa len z overených sietí. Heslo do služieb elektronického bankovníctva je nutné si pravidelne meniť a nepoužívať rovnaké heslo v iných aplikáciách a internetových stránkach najmä v sociálnych sieťach.