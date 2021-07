Posilnené autobusové a vlakové spojenia počas leta pomôžu turizmu

dnes 12:01 -

Prešovský samosprávny kraj (PSK) aj tento rok prichádza so špeciálnymi letnými spojeniami. Turisti sa tak ľahšie dostanú na Domašu, k Ľubovnianskemu hradu, do Pienin i na severovýchod Slovenska. Sezónne spoje môžu využiť počas celého leta až do septembra, informoval Úrad PSK.

„Posilnené autobusy odvezú turistov aj toto leto k lodi Bohemia na Domašu, a to počas pracovných dní s odchodom z Hanušoviec nad Topľou o 9.50 h a 14.05 h. Z Domaše, rekreačnej oblasti Dobrá ich vezme spoj späť o 10.45 h a 15.00 h, a to s možnosťou prestupu na smer/zo smeru Prešov. Autobusy budú v prevádzke do konca augusta,“ uviedla Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie PSK.

Pridané autobusové spoje sú aj na trase Stará Ľubovňa – Červený Kláštor, rázcestie Lechnica a späť, a Červený Kláštor, rázcestie Lechnica – Lesnica, chata Pieniny a späť. Mimoriadne autobusové spoje premávajú v sobotu a nedeľu, turisti ich môžu využiť do 5. septembra.

Pre návštevníkov bude dostupnejší aj Hrad Ľubovňa. Zo železničnej stanice v Starej Ľubovni odvezie turistov počas víkendov štyrikrát za deň prípojný mestský autobus priamo na hrad.

Prešovská samospráva pridala víkendové spoje aj na trase Stropkov – Medzilaborce s odchodom každú sobotu a nedeľu, a tiež na trase Svidník – Stropkov. Aj tento rok zabezpečila turistický autobus Horný Zemplín, ktorý ponúka turistom zo Slovenska a Poľska možnosť spoznať zaujímavosti regiónu. Odchod z Medzilaboriec je naplánovaný o 10.35 h, príchod do Svidníka je o 16.25 h. Cestujúci môžu uvedené spoje využiť každý víkend do 5. septembra.

Autobusové spoje pritom priamo nadväzujú na cezhraničné vlakové spoje na trase Rzeszów Glówny – Sanok – Medzilaborce, a Medzilaborce – Lupków – Sanok. K dispozícii sú aj sezónne vlakové spojenia na trase Poprad-Tatry – Stará Ľubovňa – Plaveč – Muszyna, a Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa.

Do 19. septembra môžu cestujúci využiť aj nedeľňajšie vlaky na trase Prešov – Dobšinská ľadová jaskyňa – Banská Bystrica a späť, a počas sobôt a nedieľ víkendové spojenie Prešov – Humenné – Stakčín a späť.

„Sezónne spoje budú premávať v Prešovskom kraji vďaka spolupráci PSK so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, mestom Stará Ľubovňa a obcou Lesnica,“ doplnila Heilová.