V bratislavskej MHD spustili pilotný projekt smart mobility budúcnosti. Realizujú ho Strojnícka fakulta spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Ďalšou lokalitou na zber dát bude mesto Žilina. TASR o projekte informovala Renáta Sovišová z STU.

"Vytvárame unikátne datasety, ktoré zaznamenávajú reálnu autobusovú linku v štandardnej premávke s cestujúcimi. Tieto údaje nám umožnia odhaliť, čo všetko je potrebné na to, aby takáto autobusová linka v budúcnosti mohla jazdiť v autonómnom režime, a najmä nám odhalia všetky riziká, ktoré vyplývajú z jej skutočnej trasy v Bratislave," priblížil hlavný softvérový inžinier projektu z FIIT STU Marek Galinski.

Projekt pozostáva z viacerých fáz. Prvá sa začala v piatok 9. apríla pri inštalácii technologických zariadení v autobuse Dopravného podniku Bratislava, ktorý v hlavnom meste premáva na trase z Koliby na Kamzík. "Takto inteligentne vybavený autobus premával podľa cestovného poriadku na spomínanej trase v dňoch 10. a 11. apríla. Inštalácie a následný zber údajov prebehli úspešne," spresnila Sovišová.

Druhá fáza bude v termíne od 16. do 18. apríla, keď rovnaký zber údajov bude v Bratislave v električke na linke číslo 1. V tretej fáze bude realizovaný zber údajov v spolupráci so Žilinskou univerzitou na autobusovej linke číslo 30 v meste Žilina. Zozbierané dáta budú analyzované a vyhodnocované z pohľadu statickej (dopravné značenie, budovy, sústava mestského osvetlenia a podobne) i dynamickej infraštruktúry (pohyb chodcov, iných dopravných prostriedkov, zvierat). Výsledky budú použité s cieľom vývoja inteligentnej smart mobility budúcnosti v mestách.

"Unikátnym meraním v reálnej premávke získavame dáta, ktoré slúžia na výskum v oblasti inteligentnej mobility v mestách," povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že vďaka špičkovému výskumu je možnosť získať unikátne know-how v oblasti smart mobility. "To prispeje k tomu, že aj na Slovensku raz budú jazdiť autonómne vozidlá," podotkol.

Dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš priblížil, že do budúcnosti uvažujú začať výskum, vývoj, realizáciu a testovanie v prevádzke na "shuttle busoch". Tie by mohli byť prevádzkované napríklad v spoločnosti Volkswagen Slovensko v menej frekventovanej časti závodu. "Je to zatiaľ len v štádiu rokovania. Verím však, že sa raz dostaneme aj do reálnej mestskej premávky," uviedol.