Podľa Francúzska je dohoda o globálnej daňovej reforme na dosah po tom, čo Spojené štáty signalizovali ochotu ku kompromisu. "Musíme sa chopiť tejto historickej príležitosti," vyhlásil v utorok francúzsky minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire.

Le Maire privítal slová americkej ministerky financií Janet Yellenovej, ktorá požaduje zavedenie globálnej minimálnej dane pre firmy s medzinárodnou pôsobnosťou. "Okrem toho by sme chceli s Janet Yellenovou pokročiť pri rokovaniach o zdanení digitálnych služieb, aby sme v lete dosiahli komplexnú dohodu v rámci OECD," uviedol Le Maire.

V jadre globálnej daňovej reformy sú dve oblasti - globálna minimálna daň pre koncerny pôsobiace po celom svete a digitálna daň, ktorú by internetové koncerny, ako napríklad Amazon, Google alebo Apple, platili tam, kde dosahujú svoje tržby.

Administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozila Francúzsku odvetnými clami za to, že Paríž v roku 2019 zaviedol digitálnu daň, ktorá sa týka predovšetkým amerických koncernov, ako sú Google alebo Facebook.

Členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) by chceli do polovice tohto roka dospieť ku kompromisnej dohode týkajúcej sa daňovej reformy. Táto reforma by mohla ročne priniesť vládam dodatočné daňové príjmy v celkovej hodnote 100 miliárd USD (takmer 85 miliárd eur).