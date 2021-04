Francúzsko sa sťažuje na pomalú ratifikáciu fondu obnovy EÚ

dnes 15:46 -

Francúzsku sa nepáči pomalá ratifikácia fondu obnovy Európskej únie (EÚ) na pomoc ekonomikám, ktoré tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu, pričom ukázalo najmä na Nemecko.

Fond obnovy v hodnote 750 miliárd eur, ktorý bol schválený minulé leto, si vyžaduje ratifikáciu všetkých 27 štátov EÚ predtým, ako k nemu bude možné získať prístup. Doposiaľ ho však ratifikovalo iba 16 z nich.

Minulý týždeň nemecký ústavný súd prekvapil EÚ, keď zastavil ratifikáciu po tom, ako sa na neho obrátilo päť jednotlivcov s výzvou, ktorej výsledkom je dočasný zákaz. Navrhovatelia tvrdili, že EÚ by nemala mať spoločný dlh, a že je na každej krajine, aby si na stimuly pre ekonomiku vzala vlastné pôžičky.

"Sľúbil som Francúzom, že európske peniaze prídu začiatkom leta, začiatkom júla. Chcel by som byť schopný tento sľub dodržať a bol by som rád, keby Európa pochopila, že by sme nemali čakať na to, kedy budeme môcť tieto peniaze minúť," uviedol pre televízny kanál CNews francúzsky minister financií Bruno Le Maire.

Poznamenal tiež, že "niektoré štáty ako Nemecko zavádzajú ďalšie prieťahy" s odvolaním sa na rozhodnutie nemeckého ústavného súdu. Poukázal pritom na USA, ktoré už vyčlenili peniaze na pomoc ekonomike. A dodal, že by bol rád, keby tomu bolo tak aj v Európe.

Le Maire zdôraznil, že Európa potrebuje oživenie a hospodársky rast teraz. "V roku 2022 alebo 2023 už bude neskoro, predbehnú nás Číňania a Američania," skonštatoval.

Európska komisia v pondelok (29. 3.) vyjadrila nádej, že rozhodnutie nemeckého súdu nezdrží odklad ratifikácie nadlho a uviedla, že zákonnosť stimulačného plánu je "v poriadku".

Prelomový balík úverov a nevratných grantov pre krajiny EÚ, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou, financovaný zo spoločného dlhu všetkých členov bloku, predstavuje veľkú zmenu v prístupe Nemecka a ďalších krajín, ktoré dlhodobo odmietali prevziať zodpovednosť za dlh ostatných členov Únie.