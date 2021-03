Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 11. týždni 2021:Luxemburg 15. marca - Cestovný ruch v Európskej únii (EÚ) sa v minulom roku poznačenom koronakrízou prudko prepadol. Dôvodom boli cestovné obmedzenia aj ďalšie protiepidemické opatrenia. Počet prenocovaní v turistických ubytovacích zariadeniach v roku 2020 v EÚ medziročne klesol o 52 % na 1,4 miliardy, uviedol v pondelok európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom prvom odhade.Wolfsburg 15. marca - Nemecký výrobca áut Volkswagen (VW) plánuje mať v Európe do roku 2030 šesť veľkých závodov na výrobu batériových článkov, ktoré mu pomôžu dosiahnuť jeho ciele v oblasti elektrických áut. Tieto továrne plánuje koncern prevádzkovať sám aj s partnermi a budú vyrábať batérie s celkovou kapacitou 240 gigawatthodín ročne, uviedol v pondelok koncern.Washington 16. marca - Agentúra S&P Global Ratings v utorok potvrdila svoje hodnotenie úverovej bonity Spojených štátov a uviedla, že očakáva rýchle zotavenie najväčšej svetovej ekonomiky z pandémie. Potvrdila tak rating dlhodobých záväzkov USA na úrovni AA+ a rating krátkodobých záväzkov na úrovni A-1+. Ako dôvod uviedla agentúra odolnosť americkej ekonomiky a rozsiahlu flexibilitu menovej politiky.Brusel 17. marca - Koronakríza má naďalej výrazný negatívny vplyv na európsky automobilový trh. Počet nových registrácií osobných áut v EÚ dosiahol vo februári 771.486, uviedlo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). To bolo o 19,3 % menej ako v rovnakom mesiaci pred rokom. Z hľadiska odbytu áut to bol najslabší február od roku 2013.Washington 18. marca - Počet Američanov, ktorí podali prvé žiadosti o podporu v nezamestnanosti minulý týždeň, nečakane vzrástol. Celková situácia na trhu práce v USA však nie je dramatická, keďže tempo vakcinácie obyvateľstva sa zrýchľuje, čo prispieva k postupnému otváraniu ďalších podnikov. Americké ministerstvo práce vo štvrtok informovalo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol v týždni do 13. marca na 770.000 z nahor revidovanej hodnoty 725.000 za predchádzajúci týždeň.Londýn 19. marca - Rozpočtový deficit Británie sa vo februári zvýšil na rekordnú úroveň. Uviedol to v piatok britský štatistický úrad. Vo februári dosiahol britský rozpočtový deficit 19,1 miliardy libier. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšil o 17,6 miliardy libier. Februárový údaj predstavuje najvyšší rozpočtový deficit za daný mesiac od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.