Ford transformuje svoje európske operácie smerom k elektromobilite

dnes 14:01 -

Americký koncern Ford Motor radikálne modernizuje svoje európske operácie smerom k elektromobilite. Cieľom strategickej zmeny je, aby na konci desaťročia v Európe predával už len plne elektrické osobné autá. Minulý rok v Európe Ford nepredal ani jeden elektromobil.

Prvým krokom v rámci tejto transformácie, ktorú koncern oznámil v stredu, bude investícia vo výške 1 miliardy USD (823,5 milióna eur) do svojho nemeckého závodu v Kolíne nad Rýnom. Ford tu plánuje do dvoch rokov začať vyrábať plne elektrický model. Do polovice roka 2026 bude Ford v Európe ponúkať osobné autá, ktoré budú plug-in hybridy alebo úplné elektromobily. Do roku 2030 má byť potom ponuka už len plne elektrická.

"Spotrebitelia čoraz viac od nás chcú, aby sme išli smerom k elektrike," uviedol šéf európskej divízie Ford Europe Stuart Rowley. "Naši zákazníci sa výrazne sústredia na udržateľnosť a chcú, aby značky a firmy, s ktorými pracujú, takisto išli s nimi touto cestou."

Modernizácia závodu v Kolíne nad Rýnom, ktorý zamestnáva 4000 ľudí, je súčasťou investícií v celkovom objeme minimálne 22 miliárd USD, ktoré Ford vyčlenil na elektomobilitu pre obdobie 2016 až 2025.