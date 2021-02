Podiel Nemecka na poľskom vývoze sa vlani priblížil k 30 %

dnes 10:31 -

Podiel Nemecka na poľskom exporte minulý rok vzrástol, pričom sa priblížil k 30 %. Uviedol to poľský štatistický úrad (GUS).

Ako úrad informoval, v roku 2020 smerovalo do Nemecka 28,9 % z celkového poľského vývozu. V predchádzajúcom roku to bolo 27,7 %. Hodnota poľského exportu do Nemecka, ktoré je najväčším obchodným partnerom Poliakov, dosiahla vlani 68,6 miliardy eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje rast o 3,9 %, dodal GUS, ktorého údaje zverejnila agentúra DPA.

Naopak, dovoz Poľska z Nemecka predstavoval v minulom roku 49,3 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená pokles o 5 %. Na celkovom dovoze Poľska sa Nemecko vlani podieľalo vyše pätinou.

Tradične silné obchodné vzťahy medzi Poľskom a Nemeckom sa v období pandémie nového koronavírusu ešte posilnili, uviedol Mateusz Walewski, hlavný ekonóm banky BGK, ktorá poskytuje exportné úvery. Ako dodal, iba v prípade Nemecka a Švédska sa poľský export v minulom roku zvýšil.

Aj vďaka obchodným vzťahom s Nemeckom si Poľsko v minulom roku udržalo pozíciu čistého vývozcu, pričom zaznamenalo obchodný prebytok na úrovni 12 miliárd eur. Celkový vývoz síce v roku 2020 klesol, dovoz však zaznamenal ešte výraznejší pokles. Export klesol o 0,3 % na 237,5 miliardy eur, dovoz sa však znížil o 4,8 % na 225,5 miliardy eur.