Krúpova EFIT odvolala v Arca Brokerage House vedenie vrátane Rastislava Veliča

dnes 14:31 -

Ten je zároveň aj predsedom predstavenstva spoločnosti Arca Investments. Dôvodom na odvolanie mala byť pasivita firmy pri vymáhaní pohľadávok klientov. Iniciátorom valného zhromaždenia bol jediný majiteľ ABH, spoločnosť EFIT, ktorej predsedom predstavenstva a polovičným vlastníkom je bývalý spolumajiteľ Arcy Pavol Krúpa. V piatok o tom informovala Viera Krúpová zo spoločnosti DivydMedia.

Spoločnosť ABH na základe komisionárskej zmluvy spravuje investície retailovým investorom. Arca Brokerage House drží podľa Krúpovej v správe dlhopisy za takmer 100 miliónov eur. Ide o dlhopisy spoločností skupiny Arca, predovšetkým firiem Arca Capital Slovakia, Nova Real Estate Finance, Nova Green Finance.

"Arca Brokerage House je povinná realizovať všetky úkony tak, aby ochránila hodnotu investície svojich klientov a zabránila ich znehodnoteniu," pripomenul Krúpa. "Arca Brokerage House však túto povinnosť úmyselne ignorovala, bola pasívna pri zastupovaní klientov a vymáhaní ich pohľadávok," dodal Krúpa.

Dôvodom tohto konania je podľa neho aj konflikt záujmov, teda spriaznenosť a prepojenie bývalého vedenia ABH so spoločnosťami Arca Capital Slovakia, Nova Real Estate Finance a Nova Green Finance. Nová dozorná rada sa preto rozhodla podať na Krššáka a Veliča trestné oznámenie za porušenie povinností pri správe cudzieho majetku.

Skupina Arca sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 dostala do finančných problémov, ktoré vyústili do platobnej neschopnosti. Koncom januára spoločnosť Arca Capital Slovakia podala návrh na povolenie jej reštrukturalizácie, Arca Investments zasa podala v závere minulého roka návrh na insolvenčné konanie v Českej republike.