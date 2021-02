České módne značky Pietro Filipi a Kara mieria do insolvencie

dnes 17:31 -

Zatvorené obchody a nákupné centrá zlomili väz dvom známym českým módnym značkám. Po neúspešnej snahe o nájdenie investora idú do insolvencie firmy Pietro Filipi a Kara. O peniaze môžu prísť aj držitelia dlhopisov materskej skupiny C2H.

"Záujem zo strany investorov je, ale rokovania trvajú dlhšie, než by bolo zdravé pre to, aby firma mohla ďalej fungovať. Navyše dohody so zaisteným veriteľom a s investorom sa preťahujú, čo je dôvodom, že sme v nedeľu podali konkurzné návrhy," uviedol šéf skupiny C2H Michal Mička.

Pietro Filipi existuje od roku 1993 a špecializuje sa na návrh, výrobu a predaj pánskej aj dámskej konfekcie. História Kary siaha až do roku 1948. Firma sa špecializuje na kožené a kožušinové výrobky. Obe značky mali v Česku takmer šesťdesiat obchodov. Michal Mička ich vlastní od roku 2017, respektíve od roku 2018.

Podobne ako ďalšie maloobchodné siete aj firmy Pietro Filipi a Kara tvrdo zasiahli protiepidemické opatrenia. Obchody, na ktoré pripadá 90 percent obratu, boli väčšinu roka zatvorené. A tržby skupiny padli na polovicu.

V Česku sa do problémov pre zatvorené obchody dostal aj ďalší módny reťazec, Blažek. Firma oznámila začatie insolvencie už koncom decembra. Jej majiteľovi Ladislavovi Blažkovi sa však na rozdiel od Mičku podarilo dohodnúť s najväčším veriteľom, Komerčnou bankou. A dostal tri roky na to, aby firmu zreorganizoval.