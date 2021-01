Nórska vláda podporí nový ozdravný plán aerolínií Norwegian Air

dnes 12:01 -

Letecká spoločnosť, ktorá v dôsledku pandémie nového koronavírusu musela postupne uzemniť takmer všetkých 138 lietadiel, získala v Nórsku a Írsku ochranu pred veriteľmi. Minulý týždeň predstavila nový ozdravný plán, ktorý počíta so získaním nového kapitálu v objeme minimálne 4,5 miliardy nórskych korún (435,92 milióna eur), uviedla agentúra Reuters.

Firma sa obrátila aj na nórsku vládu. Tá informovala, že plán Norwegian Air podporí prostredníctvom hybridného úveru, ako však povedala ministerka priemyslu Iselin Nyboeová, urobí tak v prípade, že na plánovanej emisii akcií sa budú podieľať súkromní investori.

"Nový plán sa javí lepšie než ten z októbra, ktorý vláda zamietla, takže sme ochotní sa na ňom podieľať," povedala ministerka. Zároveň dodala, že vláda nemá záujem stať sa akcionárom Norwegian Air.

Podľa šéfa spoločnosti Jacoba Schrama rozhodnutie vlády výrazne zvyšuje šance spoločnosti zvládnuť proces reštrukturalizácie a prekonať súčasnú krízu. Akcie firmy, ktoré sa za posledných 12 mesiacov prepadli o 98 %, vzrástli vo štvrtok o 14 %.

Tento rok spoločnosť plánuje svoju flotilu zredukovať na 50 strojov. V roku 2022 by sa mohla rozšíriť na zhruba 70 lietadiel, závisieť to však bude od dopytu a rozsahu obmedzení v leteckej doprave.