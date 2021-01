dnes 19:16 -

Vyjadrenie: Martin Klus: Kríza zdôraznila význam pracovnej mobility v EÚ. Rozbeh nového Európskeho orgánu práce (ELA) v Bratislave je dobrou správou aj pre našich cezhraničných zamestnancov

Bratislava 13. januára (TASR) - "Spolu so sídlom Európskeho orgánu práce (ELA), ktorý patrí medzi najmladšie agentúry Európskej únie, prichádza na Slovensko prestížna inštitúcia, kvalifikovaná pracovná sila aj nové príležitosti. Pandémia ochorenia COVID-19 je zdravotná, ale tiež sociálna kríza, pre ktorú sa mnohí občania EÚ dostali do ekonomickej tiesne. Čelia neistote a obmedzeniam pri výkone zamestnania. Slovensko chce preto ako hostiteľská krajina Európskeho orgánu práce spolu s ďalšími partnermi v Únii prispieť k väčšej ochrane cezhraničnej pracovnej mobility a lepšej koordinácii sociálneho zabezpečenia. Len tak budú občania cítiť, že EÚ má k nim blízko a o skvalitnení našich životov sa nerozhoduje‚ iba v Bruseli, ďaleko od nás."

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v utorok, 12. januára 2021 v Bratislave, počas videokonferencie s výkonným riaditeľom ELA Cosminom Boiangiuom, rumunským diplomatom, ktorého kandidatúru na vedúci post v ELA podporilo aj Slovensko.

Cieľom online rozhovoru bolo nadviazanie spolupráce a odštartovanie dialógu o hlavných výzvach pre Európsky orgán práce, ktorý bude sídliť práve na Slovensku. Predpokladaným termínom oficiálneho spustenia prevádzky ELA v Bratislave je 1. júl 2021.

"Rád by som ocenil vynikajúcu spoluprácu medzi Slovenskom a Rumunskom. Zhodujeme sa v názore, že EÚ by mala pri rozhodovaní o umiestňovaní nových agentúr prihliadať aj na aspekt geografickej vyváženosti a ocenenia usilovnosti tzv. nových členských štátov. Nezabudli sme na to, ako nás vláda v Bukurešti podporovala v snahe získať sídlo ELA pre Bratislavu, čo sa napokon aj podarilo," priblížil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus. Dodal, že koncom minulého roka zase Slovensko úspešne podporili Rumunsko v kandidatúre na umiestnenie sídla Európskeho centra pre kybernetickú bezpečnosť.

Výkonný riaditeľ ELA Cosmin Boiangiu v tejto súvislosti informoval, že ostrému spusteniu prevádzky novej inštitúcie v Bratislave bude ešte predchádzať podpísanie dohody. Rozhovory o finalizácii textu zmluvnej základne s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj ďalšími expertmi či právnikmi, by mohli byť ukončené do niekoľkých týždňov.

"Naším obojstranným záujmom je uzavrieť rokovania o tzv. hosťovskej dohode tak, aby sa sídlo Európskeho orgánu práce udomácnilo v Bratislave čím skôr, a to aj napriek pretrvávajúcim prekážkam spojeným s pandémiou koronavírusu," vyhlásil Martin Klus.

Z pozície štátneho tajomníka rezortu diplomacie SR zároveň prisľúbil vedeniu ELA súčinnosť a vyzval na pokračovanie vzájomnej komunikácie, vrátane dolaďovania praktických otázok súvisiacich s príchodom desiatok kvalifikovaných pracovníkov aj s rodinami do Bratislavy.TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.