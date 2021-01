Cena ropy Brent vyskočila takmer na ročné maximum

dnes 16:01 -

Saudská Arábia v minulých dňoch informovala, že vo februári a v marci plánuje znížiť svoju ťažbu o milión barelov denne (1 barel = 159 litrov) s cieľom stabilizovať zásoby ropy vo svete. Navyše, analytici očakávajú, že ropné zásoby v USA klesli za minulý týždeň o 2,7 milióna barelov. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať pokles zásob ropy v USA piaty týždeň po sebe.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 15.26 h SEČ 56,24 USD (46,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 58 centov. Nakrátko sa cena Brentu zvýšila až na 56,75 USD/barel, čo bola najvyššia cena ropy od februára minulého roka.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 52,72 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 47 centov. Krátko predtým sa pohybovala nad 53 USD/barel.