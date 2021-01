Aukcie na obnoviteľné zdroje musia počkať, zvyšujú ceny elektriny

dnes 9:46 -

Spustenie aukcií na nové obnoviteľné zdroje (OZE) elektrickej energie zatiaľ Ministerstvo hospodárstva (MH) SR odkladá. Rezort v súčasnosti rieši, ako znížiť náklady na tarifu za prevádzku systému (TPS), cez ktorú sa vypláca podpora pre obnoviteľné zdroje a zároveň zachovať súčasné ceny elektriny. TASR o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). TPS je súčasťou ceny elektrickej energie a pri súčasných cenách je rozdiel medzi jej výberom od spotrebiteľov a dotáciou pre dodávateľov takmer 100 miliónov eur ročne.

"Aukcie na obnoviteľné zdroje sme odložili a ešte chvíľu odkladať budeme. Treba si uvedomiť, že každá aukcia zaťažuje vzťah medzi TPS a podporou obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ by niekto chcel vyrábať solárnu elektrinu bez dotácií a dodávať ju do siete, na čo potrebuje tiež povolenie, v tom sme ústretoví," povedal Sulík. Podpora OZE je podľa ministra extrémne vysoká a TPS so sadzbou 23 eur na megawatthodinu (MWh) má Slovensko jednu z najvyšších v Európe. Kedy by sa mohli akcie na obnoviteľné zdroje nanovo spustiť, zatiaľ nie je jasné. Podľa šéfa rezortu hospodárstva by sa tarifa za prevádzku systému mohla znížiť po takzvanom repoweringu, ktorý znamená predĺženie zmlúv so súčasnými prevádzkovateľmi OZE o päť až desať rokov so súčasným znížením výšky podpory. Usporené financie však rezort plánuje využiť na úhradu historického dlhu voči distribučným spoločnostiam za rok 2019. "Keď mám na výber TPS nezvýšiť, aby sme boli konkurencieschopní, čo sa týka nášho priemyslu, tak beriem určite toto," dodal Sulík. Slovensko však na druhej strane bude musieť plniť klimatické ciele EÚ a podiel OZE zvyšovať.