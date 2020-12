Brusel spustil voči čínskym vývozcom ďalšie vyšetrovania

dnes 19:46 -

Európska únia spustila dve samostatné vyšetrovania čínskeho exportu. Reagovala tak na žiadosť európskych producentov. V prvom prípade Brusel začal vyšetrovať predaj čínskych oceľových skrutiek na európskom trhu za údajne príliš nízke ceny a v druhom prípadné nezákonné štátne dotácie pre výrobcov optických káblov.

Pre podozrenia z prípadného dumpingu alebo štátnych subvencií otvorila Európska únia voči čínskym firmám už 23 vyšetrovaní. Brusel tak voči Číne vedie približne polovicu z celkového počtu vyšetrovaní v súvislosti s dumpingom alebo nelegálnymi subvenciami.

Vyšetrovanie možného dumpingu v prípade dovozu oceľových skrutiek z Číny spustila EK po sťažnosti Európskeho inštitútu pre priemyselný spojovací materiál (EIFI). Podľa inštitútu čínski vývozcovia vďaka extrémne nízkym cenám zvýšili export do Európskej únie, posilnili svoj podiel na trhu a poškodili európskych výrobcov. Brusel plánuje vyšetrovanie ukončiť do 13 mesiacov, po siedmich mesiacoch by však už mohol zaviesť voči čínskym firmám predbežné opatrenia.

V druhom prípade EÚ preverí, čí čínski vývozcovia optických káblov neťažia z neférových subvencií. Sťažnosť v tejto veci podalo zoskupenie Europacable. Podľa neho sa vďaka týmto praktikám zvýšil dovoz čínskych produktov na európsky trh a navyše, situáciu zhoršil aj fakt, že viaceré krajiny na čínske firmy medzičasom uvalili dovozné clá. Podľa Europacable tak urobili Spojené štáty, Turecko, India či Mexiko. V tomto prípade by mala Európska komisia dokončiť vyšetrovanie do 12 mesiacov, do deviatich mesiacov však môže zaviesť voči čínskym firmám predbežné opatrenia.