Vianočné darčeky sa „rozdávajú“ aj na finančných trhoch. Týždeň vo svete

Počítajú s vakcínou

V tomto týždni boli zverejnené výsledky indexu nákupných manažérov – tzv. PMI index. Ukazovateľ hovorí o tom, ako stredný a vrcholový management vidí vývoj v danom odvetví pre najbližších 6 mesiacov. Výsledky prekvapili trh v pozitívnom svetle. Výrobný sektor dosiahol úroveň 55,5 vs. 53,0 očakávanie analytikov. Znamená to, že vyhliadky na najbližších 6 mesiacov v rámci európskeho priemyslu sú o niečo optimistickejšie. Na druhej strane sme tu mali sektor služieb, ktorý vo väčšej miere dopláca na reštriktívne opatrenia vlád v celej Európe. Optimizmus sa však dostal aj sem. Výsledky ukázali 47,3 vs. 41,9, čo boli očakávania analytikov. Znamená to, že poprední manažéri už započítavajú vakcinačný plán a veria v rýchlu ekonomickú obnovu. Rýchlosť a účinnosť vakcinácie bude kľúčová pre zachovanie tohto optimizmu.

Rast akcií na konci roka

Na príčiny Santa Claus rally, ktorá spadá na posledných päť dní v starom a na prvé dva v novom roku, existuje viacero hypotéz. Jednou z nich môže byť daňové hľadisko. Ďalšou je prevládajúci všeobecný pocit optimizmu a šťastia zo sviatočnej atmosféry, ktorý sa prenáša aj na Wall Street. Zamestnanci pred Vianocami dostávajú vianočné bonusy. Nespotrebujú ich však na nákup darčekov, ale doinvestujú ich do svojich portfólií, čím vytlačia cenu akcií vyššie. Bez ohľadu na to, ktorý z dôvodov viac ovplyvňuje vývoj na trhoch v závere roka, až dve tretiny decembrových pozorovaní, ktoré sa datujú od 60. rokov, hovoria o pozitívnom zhodnotení pre akcionárov v tomto období. Rovnako ako pri ďalších anomáliách na trhu, aj toto však môže byť iba náhoda a neexistuje žiadna záruka, že rovnaký vývoj bude pokračovať aj v budúcnosti. Za posledných 20 rokov sa akciám v decembri nedarilo iba 6-krát. Vo volebných rokoch, kedy sa v USA menil prezident, sa dokonca akciám počas decembra darilo vždy. A to aj v roku 2008, ktorý bol poznamenaný hypotekárnou finančnou krízou. Priemerná kumulatívna návratnosť v týchto dňoch dosahovala 1,4 %.





Zavládne vianočný pokoj

Nový týždeň je na dáta chudobný. Vo štvrtok je Štedrý deň a burzy už tradične budú zatvárať skôr. V piatok zatvoria úplne. Čaká nás teda skrátený predvianočný týždeň, ktorý by mal priniesť menej volatility aj vďaka tomu, že nebudú udalosti, ktoré by zapríčinili väčšie výkyvy cien aktív. Za zmienku stoja azda len predaje nových domov v USA a dáta objednávok tovarov dlhodobej spotreby.



