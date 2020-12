Väčšina Slovákov bude Vianočnú dovolenku tráviť doma, bude ich to stáť do 400 eur     

Zdroj: home credit

Tohtoročné vianočné sviatky budú mnohí Slováci tráviť inak ako po minulé roky

Aktuálna situácia síce zväčša neodradila ľudí, aby si vzali počas vianočných sviatkov dovolenku, no na druhej strane výrazne vplýva na to, kde ju strávia. Väčšina Slovákov bude „vianocovať“ v rodinnom kruhu. „Z vyjadrení ľudí vyplýva, že výlučne doma strávi vianočnú dovolenku 55 percent Slovákov. Keď k tomu prirátame tých opýtaných, ktorí budú aj u niekoho zo širšej rodiny alebo priateľov, dostaneme sa až na 83 percent. To znamená, že iba 17 percent Slovákov vyrazí na chalupu alebo do nejakého ubytovacieho zariadenia,“ približuje analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit.

Väčšina sa zmestí s výdavkami na dovolenku do 400 eur

Aj keď bude väčšina ľudí tráviť vianočnú dovolenku doma či u príbuzných, nevyhnú sa výdavkom, ktoré budú potrebovať na jej zabezpečenie. Ide predovšetkým o väčšie množstvo potravín, nápojov, sladkostí, výzdobu a rôzne drobnosti. Prieskum pre spoločnosť Home Credit ukázal, že s výdavkami na vianočnú dovolenku, mimo nákladov na darčeky, sa osem z desiatich Slovákov plánuje zmestiť pod hranicu 400 eur. Nájdu sa však aj tri percentá takých, ktorí budú potrebovať viac ako 800 eur. Keď to porovnáme s vlaňajškom, približne polovica ľudí plánuje minúť asi toľko isto ako minulý rok. Štvrtina opýtaných ušetrí, pretože ich výdavky na dovolenku počas týchto Vianoc budú nižšie.





Výdavky pôjdu hlavne z vlastných zdrojov

A z čoho budú Slováci platiť dovolenku počas Vianoc? Šiesti z desiatich si vystačia s bežnou mesačnou výplatou alebo siahnu do svojich úspor. „Štrnásť percent respondentov si pomôže príspevkom od zamestnávateľa. Ďalších päť percent ľudí si požičia, či už od rodiny, z banky alebo od nebankovej spoločnosti. No a pribudla tu aj skupina dvoch percent respondentov, ktorí budú hradiť vianočnú dovolenku z peňazí ušetrených z nerealizovanej letnej dovolenky,“ dodáva Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit.