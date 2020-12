Odklad splátok úverov: Aké problémy môžu mať tí, ktorí ho využili

Zdroj: Sophistic Pro finance

Foto: getty images

dnes 0:49 -

Keď na jar tohto roka vypukla koronakríza, ľudia dostali možnosť odložiť si splátky hypoték, úverov a lízingov. Podľa verejne dostupných informácií túto možnosť využilo približne 120-tisíc domácností a vyše 5-tisíc podnikov. „Budú mať záznam v úverovom registri, čo si každá banka posudzuje individuálne. Platí, že čím viac negatívnych záznamov klient má, tým viac sa mu znižuje rating. No a to vedie či už k vyšším úrokovým sadzbám na pôžičkách alebo dokonca až k zamietnutiu úveru,“ uvádza oblastný riaditeľ SOPHISTIC Pro finance Alojz Kozoň. Tento odkaz je o to viac naliehavejším v aktuálnej situácii, keď vláda uvažuje predĺžiť splátkové prázdniny, aby ďalší Slováci po tejto možnosti radšej nesiahali.

Faktom tiež je, že aj keď sa odklad splátok kvôli pandémii nesmie považovať za omeškanie splátky úveru vo vzťahu k úverovému registru, nutnosť odloženia splátok hovorí veľa o finančnej gramotnosti človeka, ale tiež o tom, či je jeho úverové zaťaženie primerané, ako si ho zabezpečil, poistil, aký je jeho stav finančných rezerv. „A to sú celkovo dosť zaujímavé fakty a dáta o dosť často nepoučiteľných klientoch,“ vraví regionálny riaditeľ SOPHISTIC Pro finance Rudolf Jagnešák s tým, že každá banka uprednostňuje predovšetkým „čistých“ klientov, ktorých je na trhu stále dostatok.

Navyše, podľa odhadov SOPHISTIC Pro finance môže mať 20 až 30 percent z ľudí, ktorí požiadali o odklad splátok, už onedlho skutočné finančné problémy. Ide totiž o skupinu ľudí, ktorým sa síce medzičasom príjem vrátil, no namiesto toho, aby sa správali zodpovedne a napríklad ušetrenú 500-eurovú splátku si odložili, miesto toho ju minuli na spotrebné a pre život nedôležité veci. „Hoci teda dnes ešte nie je jasné či sa tzv. splátkové prázdniny kvôli druhej vlne pandémie predĺžia, pre koho a za akých podmienok, tejto skupine ľudí začne už onedlho skutočné peklo,“ hovorí Rudolf Jagnešák a dopĺňa, že sám pozná množstvo takýchto prípadov: „Radil som mojim klientom, ako sa majú snažiť aspoň usmerniť kolegov, priateľov či rodinných známych, no nie vždy sa to podarilo.“





Otáznik dnes visí nad tým, ako sa k aktuálnej situácii postaví štát a či predĺži možnosť požiadať o odklad. Aj keď sa na rozhodnutie stále čaká, dopady môžu byť nasledovné:

Reštrukturalizácia

Ak štát nedá môžnosť opätovných odkladov splátok, no klient bude požadovať odklad aj druhýkrát, realizovať sa to bude dať jedine cez reštrukturalizáciu. Automaticky tak získa negatívny záznam v úverom registri (ten je vedený päť rokov a nedá sa vymazať), pričom v budúcnosti bude mať takýto klient problém dostať sa k peniazom cez akýkoľvek typ úveru.

Problémové refinancovanie

Aj napriek tomu, že klient splátky odložil kvôli koronakríze a nemal by byť pre banku rizikovým klientom, nemusí to platiť. Nakoľko ak si dal splátkové prázdniny, tak v úverovom registri má buď záznam, alebo je tam len jednoducho prázdne miesto. Tento fakt sa následne môže podpísať na problémovom refinancovaní úveru do inej banky, čo môže zneužiť jeho banka a navýši mu úrokovú sadzbu.

Odchod do penzie

Ak by aj štát dovolil požiadať o druhý odklad, veľa úverov bolo nastavených tak, aby bol úver vyplatený, kým pôjde klient do dôchodku. Tým pádom veľa úverov prejde do dôchodkového veku klienta.

Odborníci pred odkladom splátok varujú. Po tejto možnosti radia siahnuť až v momente, keď už nie je inej cesty. „Pri takomto kroku finančné inštitúcie musia zároveň klienta informovať o všetkých podmienkach. Ide o údaje o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu. Cieľom je, aby si dlžník nemyslel, že s dokladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že odklad splátok znamená ich odpustenie. V skutočnosti ide práve o celkové predraženie úveru, navýšenie nákladov do konca splatnosti oproti riadnemu splácaniu,” uzatvára Rudolf Jagnešák.