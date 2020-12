Airbnb mieri na burzu a USA spúšťa očkovanie. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Riešením je vakcína

Nový americký prezident Joe Biden tvrdí, že za prvých 100 dní chce dať zaočkovať 100 mil. Američanov. Vakcína od firmy Pfizer by mala prejsť schvaľovacím procesom Národnej agentúry pre lieky a liečivá (FDA) v polovici decembra. Na trhu je už niekoľko úspešne testovaných vakcín, ktoré prešli treťou fázou klinických testov. Za zmienku stoja vakcíny od firmy Pfizer a BioNtech, Moderna, Novavax či AstraZenica. Americká vláda počíta s plnou úhradou nákladov na distribúciu. Do konca marca by tak Spojené štáty mohli preočkovať takmer 30 % populácie, čo by malo výrazne prispieť k zníženiu šírenia vírusu. Výsledkom by mohlo byť menšie reprodukčné číslo, zníženie počtu infikovaných, pokles hospitalizovaných a v konečnom dôsledku menej úmrtí. Zdá sa, že úspešná vakcinácia je jediným kľúčom k návratu do normálneho ekonomického života. V opačnom prípade budeme lavírovať s viac či menej úspešnými protipandemickými opatrenia a prechádzať vlnami každú jar a jeseň. Deň váhania navyše spôsobuje neodvratné škody v ekonomike a na ľudských životoch.

Airbnb mieri na burzu

Známy portál na prenajímanie ubytovania vstupuje na burzu. Dôvodov je viacero. Prvým je, že zamestnancom spoločnosti boli v minulosti vyplácané bonusy v podobe akcií. Tie však nemohli predať, pretože firma sa na žiadnej burze neobchodovala. Niektoré práva exspirujú začiatkom roka 2021, takže je tu tlak na výber bonusov zo strany zamestnancov. To sa bude dať len v momente, keď akcie budú verejne obchodovateľné a zamestnanci ich predajú a získajú hotovosť. Druhým faktorom môže byť potreba dodatočného financovania. Ešte vo februári 2020 firma nechcela realizovať IPO s cieľom získať nové peniaze, ale len prestíž a umožniť výber spomínaných bonusov. So začiatkom pandémie však došlo k prepadu rezervácii o 90 %, firma znížila stav zamestnancov o jednu štvrtinu a v druhom kvartáli vykázala stratu 400 mil. USD. Dôvod zrealizovať IPO pre získanie nového kapitálu je teda aktuálne na mieste. S príchodom vakcíny a návratom medzinárodného turizmu sa Airbnb môže dostať opäť na predpandemické úrovne. Firma má rozhodne potenciál prilákať investorov. Práve "pandemická zľava" môže byť potrebným lákadlo. Pre Airbnb nie je situácia tak priaznivá ako vo februári, ale vzhľadom na vzniknutú situáciu je rozhodne lepšia ako v apríli tohto roka.

Zasadnutie centrálnej banky USA

Nový týždeň prinesie viacero dôležitých výsledkov. Pozorne sa bude sledovať vývoj čínskej priemyselnej produkcie. Investori počkajú na dáta európskej inflácie, ktorá je najnižšia za posledné desaťročie. V neposlednom rade upúta pozornosť zasadnutie centrálnej banky USA – Fedu. Bude rozhodovať o nastavení úrokových sadzieb – tu sa neočakáva žiadna zmena. Podstatnejším faktorom sú nové projekcie pre začiatok budúceho roka a komentár guvernéra J. Powella o ekonomickom výhľade.



