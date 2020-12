Výstavba plynovodu Severný prúd 2 sa približne po roku obnovila

dnes 16:31 -

Výstavba nemecko-ruského plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) sa v piatok po približne roku obnovila. Pre nemeckú tlačovú agentúru DPA to povedal hovorca konzorcia. Dostavbe z veľkej časti hotového plynovodu Severný prúd 2 chcú zabrániť Spojené štáty, ktoré hrozia firmám podieľajúcim sa na projekte sankciami.

Výstavba plynovodu sa náhle zastavila v decembri 2019 pred dánskym ostrovom Bornholm. Dôvodom bolo, že pre sankcie USA projekt opustili obe švajčiarske lode, ktoré kládli potrubie. Americký Kongres predtým aj napriek kritike zo strany Nemecka a Ruska schválil zákon na ochranu energetickej bezpečnosti Európy (PEESA).

Dvomi linkami, z ktorých každá má dĺžku 1200 kilometrov, plynovodu Severný prúd 2 by sa malo ročne prepraviť až 55 miliárd kubických metrov (m3) plynu z Ruska do Európy. Projekt v hodnote okolo 9,5 miliardy eur je už na 94 % hotový. USA sa už dlho snažia projekt zastaviť, tvrdia totiž, že plynovod príliš zvýši závislosť Európy od ruského plynu. Kritici tvrdia, že USA len chcú zvýšiť predaj skvapalneného plynu do Európy.