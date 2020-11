Dostavba plynovodu Severný prúd 2 sa začne v decembri

dnes 16:31 -

Výstavba nemecko-ruského plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) by mala v decembri pokračovať po prerušení na približne 1,5 roka. V sobotu (28. 11.) to povedal hovorca spoločnosti.

Predtým o tom informovala rozhlasová stanica NDR 1 Radio MV. Podľa stanice plavebný úrad WSA Ostsee v Stralsunde poprosil kapitánov o zvýšenú opatrnosť od budúcej soboty (5. 12.) z dôvodu výstavby južne od oblasti Adlergrund. Tam ležia oba konce potrubia vedúceho z Lubminu.

Dostavbe plynovodu Severný prúd 2 chcú zabrániť Spojené štáty. V decembri 2019 sa výstavba náhle zastavila pred dánskym ostrovom Bornholm. Dôvodom bolo, že pre sankcie USA projekt opustili obe švajčiarske lode, ktoré kládli potrubie. Americký Kongres predtým aj napriek kritike zo strany Nemecka a Ruska schválil zákon na ochranu energetickej bezpečnosti Európy (PEESA).

Dvomi linkami 1200 kilometrov dlhého plynovodu Severný prúd 2 by sa malo ročne prepraviť až 55 miliárd kubických metrov (m3) plynu z Ruska do Európy. Projekt v hodnote okolo 9,5 miliardy eur je už na 94 % hotový. USA sa už dlho snažia projekt zastaviť, tvrdia totiž, že plynovod príliš zvýši závislosť Európy od ruského plynu. Kritici tvrdia, že USA len chcú zvýšiť predaj skvapalneného plynu do Európy.