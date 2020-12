Psychologický výskum: Ako zvoliť ten správny vianočný darček

Zdroj: the conversation

Podľa najnovšieho internetového prieskumu Heureky viac ako tretina z nás nechcené darčeky necháva ležať len tak nevyužité v skrini, kým 31 % Slovákov ich posúva ďalej, daruje ich niekomu inému. Niečo vyše 8 % Slovákov darčeky dáva na charitu a len menej ako 7 % ich vracia alebo vymieňa za iné. Ideálane by bolo nechceným darčekom predísť.



Výskum psychológie darovania naznačuje, že pri obdarovaní niekoho treba brať do úvahy dva ciele. Prvým je urobiť radosť príjemcovi. To väčšinou závisí od toho, či je darček niečo, čo si želá. Druhým je posilnenie vzťahu medzi darcom a príjemcom. To sa dosiahne darovaním niečoho nezabudnuteľného, niečoho, čo ukazuje, že darca skutočne pozná príjemcu. Zvyčajne to znamená prísť na to, čo niekto chce, bez toho, aby ste sa ho na to priamo spýtali.

Je zrejmé, že ak chcete niekomu venovať vhodný darček, po ktorom najviac túži, asi sa ho opýtate, čo by to malo byť. Tento prístup dosiahne maximálne známky čo sa týka splnenia želania, ale zlyháva v možnosti prekvapenia.







Najlepší druh darčeka je ten, ktorý si príjemca želá a je aj nápaditý. Pre niekoho to môže byť tričko s vtipnou potlačou. Najhorší darček je naopak nežiaduci a bez fantázie. Napríklad ponožky.

Potom existujú žiaduce darčeky, ale bez nápadu, ako napríklad hotovosť, a nežiaduce až priveľmi premyslené darčeky. Napríklad ak sa niekto venuje astronómii a vy mu dáte darček v podobe, že niektoré vesmírne teleso bude niesť jeho meno. Asi to nebude to pravé orechové.

To sú dôvody, prečo môže byť kúpa darčeka natoľko stresujúca, zahŕňa totiž „sociálne riziko“.

Dobre prijatý dar môže zlepšiť kvalitu vzťahu medzi darcom a príjemcom zvýšením pocitu spojenia, zväzku a záväzku. Zle prijatý darček môže spôsobiť opak. Ukázali to aj výskumy. Napríklad štúdia z roku 1999, v ktorej požiadali 129 ľudí, aby podrobne opísali situáciu, v ktorej dostali darček. Desať ľudí opísalo dary, ktoré vzťah oslabili. Po dare vzťah úplne ukončili dvaja respondenti.



Výskum tiež ukazuje, že ľudia majú tendenciu preceňovať svoje schopnosti posúdiť, čo sa príjemcovi bude páčiť, a teda aké dary povedú k posilneniu vzťahu.

Vo vedeckej práci z roku 2011 požiadali respondentov, aby si spomenuli na svoju vlastnú svadbu, alebo na svadbu, ktorej boli ako hostia. Od príjemcov darčekov sa pýtali, ako veľmi ocenili darčeky a od hostí žiadali, aby povedali, nakoľko si myslia, že svojim darčekom trafili do čierneho.



Príjemcovia darčekov výrazne uprednostňovali darčeky zo zoznamu, ktorý dali k dispozícii hosťom. Darcovia však mali tendenciu nesprávne predpokladať, že nevyžiadané dary, ktoré na zozname nefigurovali, budú ich zamýšľanými príjemcami považované za premyslenejšie, ako tomu bolo v skutočnosti bolo.

Darcovia tiež majú tendenciu preceňovať, že drahšie darčeky budú prijímané ako premyslenejšie. Ukázalo sa však, že príjemcovia darčekov rovnako oceňujú drahé aj lacné darčeky. V skutočnosti sa cítia byť bližšie k tým, ktorí obdarúvajú výhodnými darčekmi, napríklad darčekovým poukazom do neďalekej bežnej reštaurácie, a nie do vzdialenej luxusnejšej. „Tohtoročné Vianoce budú skôr o praktických veciach než o luxusných doplnkoch. Veľkou témou bude tiež zdravý životný štýl a túžba trošku si to doma spríjemniť,“ hovorí Tomáš Braverman, šéf nákupného radcu Heureka.sk, a dopĺňa: „Naša dátová analýza ukázala napríklad na smoothiovače, french pressy a kávovary. Obľube sa budú tešiť bezdrôtové slúchadlá alebo repráčiky, a muži aj ženy určite ocenia veci na domáce cvičenie.“

A čo tak jednoducho darovať hotovosť?

Príjemca si môže kúpiť presne to, po čom najviac túži. Hotovosť sa však považuje za nevhodnú, pretože si nevyžaduje pri výbere darčeka žiadne úsilie. A navyše môže dôjsť k pocitu, že sa vzťah medzi obdarovaným a darcom hodnotí v peniazoch.





V čínskych kultúrach sa hotovosť dáva v červenej obálke, aby sa peniaze zbavili svojho komoditného charakteru. V obálke sa z nich doslova stáva symbol šťastia. Ak chcete darovať peniaze, premýšľajte o tom, ako sa to dá čo najkreatívnejšie. Napríklad prostredníctvom šikovného origami, alebo iným spôsobom, ktorý preukáže, že nešlo len o vytiahnutie sumy z bankomatu.

Najbližšou alternatívou k hotovosti je darčeková poukážka. Hlavnou výhodou je, že si to vyžaduje určité úsilie a umožňuje určitú premyslenosť pri výbere darčekovej karty, ktorú chcete darovať. Z výskumu však vyplýva, že práve darčeková poukážka je často až krajné riešenie.

Ak chcete mať pod vianočným stromčekom zabalený darček a neboli ste si istí, čo by presne obdarovaný ocenil, skúste niečo praktické s osobným prístupom. Z psychológie výskumu poskytovania darov vychádza hlavne to, že ak je vaším cieľom posilniť vzťah s príjemcom, darujte mu zážitok. V štúdii z roku 2016 požiadali ľudí, aby dali priateľom „materiálny“ alebo „zážitkový“ darček (v hodnote 15 dolárov). Medzi materiálne dary patrili veci ako oblečenie a medzi zážitkové napríklad lístky do kina. U príjemcov zážitkových darov sa preukázalo väčšie zlepšenie vzťahov ako u príjemcov vecných darov.



Najcennejší darček, ktorý môžete dať milovanej osobe, je v skutočnosti celkom jednoduchý: spoločne strávený čas. Štúdia z roku 2002, do ktorej bolo zapojených 117 ľudí, ukázala, že respondenti mali lepší pocit z rodinných a náboženských zážitkov než z udalostí, ktoré sa zameriavali hlavne na míňanie peňazí a prijímanie darov.

Takže tieto Vianoce si vezmite drink, sadnite si a porozprávajte sa, spoznávajte sa. Ak to zvládnete dobre, na budúce Vianoce už budete presne vedieť, aký darček si navzájom dať.