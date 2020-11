Verejný dlh Veľkej Británie dosiahol na konci októbra 100,8 % HDP

dnes 9:46 -

Čisté pôžičky verejného sektora v októbri medziročne stúpli o 10,8 miliardy GBP na 22,3 miliardy GBP (24,95 miliardy eur), uviedol v piatok britský štatistický úrad ONS. To bol rekordný objem pôžičiek zaznamenaný v októbri a šiesty najvyšší mesačný objem od začiatku zaznamenávania údaju v roku 1993.

Čisté pôžičky verejného sektora bez započítania bánk od apríla do októbra vzrástli o 169,1 miliardy GBP na 214,9 miliardy GBP. To bol takisto rekord pre toto 7-mesačné obdobie.

Britský verejný dlh bez započítania štátnych bánk na konci októbra dosiahol 2,077 bilióna GBP alebo 100,8 % hrubého domáceho produktu (HDP).