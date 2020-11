Pripravili sme regionálny semafor, mal by pomôcť cestovnému ruchu v zime

dnes 16:01 -

Regionálny semafor na zimnú turistickú sezónu je pripravený. Mohol by znamenať predvídateľnejšie pravidlá pre podnikateľov. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) spolu so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarínou Brunckovou.

Štátna tajomníčka skonštatovala, že v komunikácii s Úradom verejného zdravotníctva aj s ministerstvom zdravotníctva sa aktuálne snaží rezort dopravy dospieť do finálnej verzie, ktorú predloží následne na pandemickú komisiu a ústredný krízový štáb.

"Ak mám, zjednodušene povedané, lyžiarske stredisko v nejakom okrese, ktorý je z dôvodu pandemickej situácie červený, tak tieto opatrenia, ktoré musí hotel, reštaurácia alebo lanovka realizovať, sú prísnejšie oproti napríklad okresu, ak bude mať wellness centrum, ktoré je niekde v zelenom okrese, tak tá miera týchto opatrení podľa semaforu bude samozrejme nižšia," priblížila Bruncková.

Doležal zdôraznil, že v súčasnosti sú platné plošné opatrenia, treba byť však pripravený. "Nevieme, aká bude sezóna, ale ak to situácia dovolí a na vláde alebo v rámci krízového štábu povolíme celoplošné opatrenia, už chceme mať regionálne opatrenia na stole a v praxi vyčistené, schválené, aby mohli prísť do platnosti," dodal minister dopravy.

Rezort dopravy zároveň podľa Brunckovej počíta s tým, že avizovaná nová agentúra pre cestovný ruch vznikne už k 1. januáru. "Cieľom by malo byť, aby sa systematicky a aktívne pristupovalo k takzvanému incomingu, to znamená, aby sa práve Slovensko dokázalo aj prostredníctvom tejto agentúry reprezentovať v zahraničí, aby sa prostredníctvom tejto agentúry systematicky vytvárali marketingové aktivity," ozrejmila.

Doležal doplnil, že ministerstvo sa chce sústrediť v tomto smere na stredoeurópsky región. "Jedným z prvých cieľov je vytvoriť takzvanú mapovaciu štúdiu, to znamená zmapovať, čo vieme ponúknuť, po čom je dopyt, tak, aby to dávalo zmysel," poznamenal.