NDS upozorňuje, že parkovanie na jej odpočívadlách je bezplatné

dnes 13:31 -

Diaľničiari priblížili, že mobilná aplikácia Parkio ponúka prenájom parkovacieho miesta na takmer všetkých diaľničných odpočívadlách. Spomenuli napríklad odpočívadlo Malý Šariš na D1 pri Prešove či odpočívadlo Červeník na D1 pri Trnave.

"Upozorňujeme, že Národná diaľničná spoločnosť nemá uzavretú zmluvu so žiadnou spoločnosťou, ktorá by poskytovala svoje služby cez mobilnú aplikáciu Parkio, spočívajúce v poskytovaní parkovacích miest na odpočívadlách v našom vlastníctve za akúkoľvek odplatu," zdôraznila Žgravčáková. O bezplatnom parkovaní na odpočívadlách NDS navyše informuje aj dopravné značenie.

Žgravčáková zároveň poznamenala, že viac ako 70 odpočívadiel v rámci diaľničnej infraštruktúry spravovanej NDS ponúka motoristom servis, ktorého súčasťou sú čerpacie stanice, kaviarne či reštaurácie, ale aj zóny oddychu s ihriskami, moderné bezbariérové hygienické zariadenia a parkovacie plochy pre osobné a nákladné autá a autobusy. "Sieť odpočívadiel s ich ponukou nájdu motoristi v našej mobilnej aplikácii Pomoc na diaľnici. To všetko ponúkame motoristom v cene diaľničnej známky," dodala.