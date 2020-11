Vývoj vakcíny ešte neznamená, že dôjde k rýchlemu ekonomickému oživeniu

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 9:44 -

Svet dúfa, že život a ekonomika sa môžu skôr, či neskôr, vrátiť do normálu, keď americký farmaceutický gigant Pfizer a nemecká firma BioNTech oznámili, že ich vakcína proti koronavírusu je pri prevencii Covid-19 účinná z viac ako 90 %. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Pfizer, Dr. Albert Bourla, ocenil vývoj ako „skvelý deň pre vedu a ľudstvo“ a akciové trhy po celom svete prudko vzrástli.

Optimizmus okolo oznámenia bol zmiernený dávkou reality vzhľadom na pravdepodobnú zložitú logistiku hromadnej výroby a prepravy vakcín, najmä keď z hľadiska záchrany životov ide o čas.

„Do budúcnosti nie som pesimistický. Myslím tým, že sa z toho nakoniec dostaneme. Nemali by sme si však robiť ilúzie, že k tomu dôjde rýchlo, bude to trvať nejaký čas,“ povedal predseda predstavenstva banky UBS, Axel Weber. „Bol by to minimálne rok, kým sa vrátime na predkrízové ​​úrovne hrubého domáceho produktu. Bude to trvať ďalší rok alebo dva, kým sa opäť priblížime k úrovniam nezamestnanosti a predkrízovému rastu, takže to bude dosť dlhé zotavenie, ktoré nás čaká,“ uviedol.

Vakcína Pfizer si bude vyžadovať dve dávky na osobu a na základe aktuálnych odhadov by mohlo byť do konca roka zaočkovaných iba 25 miliónov ľudí. Pfizer a BioNTech uviedli, že očakávajú, že v roku 2020 vyprodukujú až 50 miliónov dávok očkovacej látky a v roku 2021 až 1,3 miliardy dávok. Svetová populácia sa odhaduje na približne 7,5 miliardy a mohlo by dôjsť k sporom, ktoré krajiny dostanú vakcínu ako prvú, hoci vlády v Európe, Veľkej Británii a USA už kúpili milióny dávok.





Weber uviedol, že „hoci to boli určite dobré správy“, očakáva sa, že očkovacie látky proti Covid-19 sa dostanú najskôr tým, ktorí sú v zdravotníckych a služobných povolaniach, ako aj najzraniteľnejším členom spoločnosti, až potom sa dostanú k ostatnej populácii. „Už istý čas čakáme na nejaké dobré správy... A najnovšie správy trh prijal naozaj dobre. Ale viete, musíte to brať s rezervou,“ upozornil Weber. „Neuspokojivou časťou tejto správy bol oveľa nižší počet vyrobených vakcín za rok, než koľko potrebujeme. Bude to chvíľu trvať, kým sa z toho dostaneme.“

Na otázku, čo vakcína znamená pre prognózu švajčiarskeho veriteľa na rok 2021, bol Weber opatrne optimistický. „Viete, ak má distribúcia týmto spôsobom ... skutočne vplyv na ekonomickú činnosť, eliminuje niektoré nepredvídateľné riziká a vo výsledku to zlepší mnohým ľuďom život. Ale je to ešte dlhá cesta, kým sa dopracujeme k niečomu ako je masová imunita,“ uviedol bankár.