Norwegian Air vykázali v 3. kvartáli stratu, hotovosť majú na zhruba 6 mesiacov

Riaditeľ Jacob Schram vo svojom vyhlásení skonštatoval, že "kríza sa ešte zďaleka neskončila", pričom aerolínie vstupujú do tradične ťažšieho zimného obdobia. Dodal, že nórsky letecký priemysel potrebuje ďalšiu pomoc, aby prežil.

Norwegian Air podobne ako ich rivalov tvrdo zasiahli cestovné obmedzenia po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. Spoločnosť však už pred vypuknutím tzv. koronakrízy niekoľko rokov zápasila s dlhmi v súvislosti s jej ambicióznym programom expanzie transatlantických nízkonákladových letov. V 3. štvrťroku mala však v prevádzke len 25 zo svojich 140 lietadiel.

Spoločnosť Norwegian zaznamenala za tri mesiace do konca septembra stratu viac ako 1 miliardu NOK v porovnaní s čistým ziskom takmer 1,7 miliardy NOK v predchádzajúcom roku. A za prvých deväť mesiacov 2020 vykázala stratu 6,4 miliardy NOK.

Tretia najväčšia nízkonákladová európska letecká spoločnosť označila za "facku" rozhodnutie nórskej vlády, ktorá jej odmietla poskytnúť viac finančnej pomoci s odôvodnením, že by to bolo príliš riskantné a potenciálne proti pravidlám hospodárskej súťaže.

Vláda v Osle začiatkom tohto roka poskytla spoločnosti záruky vo výške 3 miliárd NOK. Ale Norwegian Air ďalej finančne "krvácajú". Zostáva im už len 3,4 miliardy NOK v hotovosti po tom, ako v 3. štvrťroku "spálili" viac ako 500 miliónov NOK mesačne.

Bez obnovenia letovej prevádzky alebo kapitálovej injekcie sa im prostriedky pri takomto tempe minú za zhruba šesť mesiacov. Schram v pondelok (9. 11.) na otázku o riziku bankrotu uviedol, že to nemôže vylúčiť.

Médiá v rámci možných scenárov na záchranu aerolínií uviedli predaj lietadiel alebo kapitálovú injekciu od spoločností poskytujúcich lízing lietadiel, ktoré sa začiatkom tohto roka stali veľkými akcionármi Norwegian Air v rámci finančnej reštrukturalizácie.

Existuje aj možnosť, že americký výrobca Boeing zaplatí spoločnosti odškodné za nútené uzemnenie 18 lietadiel 737 MAX po dvoch smrteľných nehodách. Ďalšou možnosťou pre aerolínie je ich prevzatie hedgeovým fondom.

Spoločnosť, ktorá pred pandémiou zamestnávala viac ako 10.000 ľudí, medzičasom v pondelok oznámila, že prepustila ďalších 1600 zamestnancov, čím sa počet jej aktívnych zamestnancov znížil na 600, pričom čoskoro bude v prevádzke iba šesť jej lietadiel.