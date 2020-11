Ekonomická stagnácia: Prečo je nejednoznačnosť výsledku volieb nebezpečná

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP

dnes 0:03 -

Keď sa v stredu ráno v skorých ranných hodinách objavil americký prezident Donald Trump, povedal malému davu že sa „pripravuje na víťazstvo vo voľbách“ a dodal „úprimne povedané, tieto voľby sme vyhrali“. O niekoľko hodín skôr sa na pódiu objavil Biden, ktorý svojim priaznivcom povedal, aby sa držali viery, „chlapci, toto vyhráme“. Ani jeden z nich nevedel aký bude výsledok volieb. Vedeli však, že z nejednoznačnosti situácie musia vyťažiť maximum politického kapitálu.

Bez jasného a okamžitého výsledku sa priaznivci Trumpa mohli sústrediť na jeho víťazstvo na Floride a sťažovať sa na údajné pokusy demokratov „ukradnúť voľby“. Priaznivci Bidena sa mohli zamerať na víťazstvá v štátoch s hospodárskym poklesom výroby, a potenciálne dokonca na prípadné celkové víťazstvo. Ako vždy, týmto rôznym interpretáciám napomáhali americké médiá, rozdelené podľa politických línií.

Dalo by sa očakávať, že politici využijú nejednoznačnosť, zatiaľ čo dúfame, že finančné trhy uprednostňujú presnosť a istotu. Ale zdá sa, že niektorí investori majú tiež nejasnosti. Na finančných trhoch došlo k niekoľkým divokým výkyvom, keď VIX, čo je známy „index strachu“ investorov z volatility, klesol po výsledkoch volieb asi o 20 % a dva hlavné americké akciové trhy vzrástli. Jeden investičný stratég pre Financial Times uviedol, že je rád, že sa trhy vrátili k „status quo“, zatiaľ čo iný vyjadril úľavu nad tým, že nedošlo k žiadnym závažnejším prejavom násilia.





Súčasná situácia mohla z krátkodobého hľadiska pomôcť politikom aj investorom, ale takáto nejednoznačnosť sa v strednodobom až dlhodobom horizonte môže ukázať ako oveľa nebezpečnejšia. Nejednoznačnosť môže vytvoriť akýsi kognitívny vankúš. Znamená to, že politici už nikdy nemusia aktualizovať svoje predpoklady a môžu sa držať myšlienok, ktoré sú čoraz viac mimo reality. Dôsledkom je, že sa lídri môžu zaviazať k činom, ktoré sú nerozumné alebo priamo nebezpečné. Aktuálnym príkladom je Trumpova požiadavka, aby sa zastavilo všetko spočítavanie hlasov. Je to postup, ktorý by ho vzhľadom na to, že v počtoch hlasov zaostáva, doviedol k volebnej porážke.



Pokračujúca nejednoznačnosť môže byť škodlivá aj pre politických podporovateľov. Ak sa objavujú informácie, ktoré nezodpovedajú viere, ľudia zostávajú dezorientovaní či dokonca nahnevaní. Napríklad tí, ktorí veria, že ich preferovaný kandidát vyhral voľby, a až potom zistia, že to tak nie je, môžu si to začať vysvetľovať tvrdeniami o „krádeži“ víťazstva. Keďže sú presvedčení, že im bol neoprávnene odobratý oprávnený výsledok, je pravdepodobnejšie, že sa pri vyjadrovaní svojej nevôle a práva v tom, čo považujú za nesprávne, budú spoliehať na rovnako mimoinštitucionálne alebo nezákonné opatrenia.





Pretrvávajúca nejednoznačnosť môže mať negatívny vplyv aj na ekonomiku. V amerických prezidentských voľbách v roku 2000, po ktorých nasledoval mesiac neistoty, čo sa týka víťaza, akciové trhy výrazne poklesli. Politická neistota má tendenciu postihovať niektoré spoločnosti tvrdšie, iné menej. Firmy úzko spojené s politikmi pravdepodobne čaká pokles cien ich akcií.

Tento ekonomický dopad sa ešte zvýši, ak politická nejednoznačnosť povedie súperiacich politických priaznivcov k urovnaniu sporu v uliciach. Jedna štúdia z Egypta zistila, že verejné protesty vedú k poklesu cien akcií spoločností napojených na vládne čísla. Trvalá politická neistota môže zmeniť správanie sa firiem. Napríklad je nepravdepodobné, že by si spoločnosti plánovali počiatočné verejné ponuky napríklad v politicky neistých obdobiach. Firmy tiež oveľa menej investujú do inovácií.





Neistota vyvolaná politickou nejednoznačnosťou sa stáva brzdou ekonomického rastu. Naopak, keď klesá politická neistota, ceny akcií majú tendenciu stúpať, banky sú čoraz ochotnejšie požičiavať, firmy zamestnávajú viac ľudí a títo zamestnanci sú schopní zvyšovať svoju spotrebu.

Nejednoznačný volebný výsledok teda môže vytvoriť prostredie, v ktorom absentujú jednoznačné fakty, v ktorom by sme mohli veriť, že realita zodpovedá našim vieram. Ale politická nejednoznačnosť môže so sebou priniesť nebezpečné následky, podporu nerealistických presvedčení, podnecovanie konfliktov a smerovanie k ekonomickej stagnácii.

V prípade USA vieme, že jeden z kandidátov bude nakoniec potvrdený ako prezident. Existuje však nebezpečenstvo, že politická nejednoznačnosť vytvorená týmito voľbami, v niektorých častiach zámerne podporovaná, zanechá za sebou dlhú a hlbokú stopu.