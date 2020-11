Lístok na Titanic za 125 tisíc dolárov: Stále je veľa ľudí, ktorí nevedia čo s peniazmi

Zdroj: sputnik;bloomberg

Foto: SITA/AP;TASR/Svitok

dnes 10:43 -

Áno, za 125 000 dolárov za lístok sa podľa Sputnik News môžete vrátiť späť a znovu prežiť najslávnejšiu námornú katastrofu na svete. Americká civilná spoločnosť na podmorský prieskum OceanGate Expeditions plánuje cesty na máj 2021. Spoločnosť údajne plánuje šesť rôznych ponorov k vraku. Ich cieľom je nielen získať peniaze od turistov, ale aj „vedecký výskum morského života v okolí Titanicu a vytvoriť trojrozmerný model jeho trosiek“.

„Všetky kosti sú preč. Tam dole nie sú žiadne telá. Len čižmy, topánky a oblečenie, ktoré ukazujú, kde boli ľudia pred 100 rokmi, a to je veľmi pochmúrne,“ cituje Stocktona Rusha, prezidenta spoločnosti OceanGate Expeditions, agentúra Bloomberg. „Keby to bola iba ďalšia aktivita bohatého človeka, ktorý chce minúť peniaze, nebrali by sme tam cestujúcich, nerobili by sme výlety. Pripravujeme expedíciu.“





Tí, ktorí sú ochotní dať také peniaze za netradičnú cestu, budú musieť absolvovať pohovor. „Nechceme, aby tam šiel niekto, kto je zvyknutý na primadona stravu. Na vankúši tam nikoho nebude čakať čokoláda,“ vyjadril sa šéf spoločnosti na potápanie. Rush tiež uviedol, že polovica ľudí, ktorí si už rezervovali letenky, si už tiež rezervovali let do vesmíru ako turisti za 250 000 dolárov v spoločnosti Virgin Galactic. Dvaja držitelia lístkov dokonca zdolali Everest. „Máme ďalších, ktorí neabsolvovali veľa dobrodružných ciest alebo sa im venovali len minimálne - na safari, alebo boli v Antarktíde," uviedol.

Vyrážať sa má z Kanady odkiaľ sa bude plaviť 8 dní k vraku Titanicu. Následne je naplánovaný 6 až 8 hodinový ponor k vraku.