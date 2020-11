Tri grafy: Na akciovom trhu je učebnicová ukážka neskorého cyklu

Zdroj: TheFelderReport

Foto: SITA/AP

dnes 9:44 -

Fudamenty, sentiment a technická analýza. Medzi fundamenty patria napríklad výnosy, čistá hodnota aktív, ich vývoj a trendy v súvislosti s nimi. Sentiment je jednoducho to, ako sa cítia investori a technické analýza slúžia na pochopenie cenového trendu.

Cenný papier alebo trh sa zvyčajne predražujú v dôsledku dobrých fundamentov, ktoré vedú k pozitívnemu sentimentu a silnému trendu. Ocenenie sa nakoniec nadmerne rozšíri, sentiment sa stane príliš býčím a dynamika začne klesať. V tomto okamihu sa trend obracia. S klesajúcim trendom sa začne sentiment meniť. Momntum vyvrcholí zhruba v polovici tohto trendu. Ocenenie sa nakoniec stane rozumným alebo dokonca lacným a sentiment vyprchá v dôsledku dlhodobého klesajúceho trendu. Tempo poklesu nakoniec spomalí a trend sa opäť zvráti, zvyčajne v čase, kedy sentiment klesá.

A teraz sa pozrime na súčasný americký akciový trh.

Fundamenty

„Graf zobrazuje trhovú hodnotu všetkých verejne obchodovaných cenných papierov ako percento podnikania v krajine, to znamená ako percento hrubého národného dôchodku. Pomer má určité obmedzenia, aby vám povedal, čo potrebujete vedieť. Napriek tomu je to pravdepodobne najlepšie opatrenie na zisťovanie, kde sa v danom okamihu ocenenie nachádza,“ povedal Warren Buffett, 10. decembra 2001. Táto najlepšia miera ocenenia podľa Warrena Buffetta v súčasnosti leží tesne pred najvyššou hodnotou v histórii. Inými slovami, akciový trh nikdy nebol natoľko drahý ako dnes, za čím stojí hlavne prudký rast ocenení uprostred zhoršujúcich sa fundamentov. To znamená nielen to, že forwardové výnosy budú pravdepodobne mimoriadne zlé, ale aj to, že riziko poklesu nikdy nebolo väčšie ako dnes.





Sentiment

„Aj ten najobozretnejší fanúšik trhu by pripustil, že objem pôžičiek sprostredkovateľov, pôžičiek zabezpečených cennými papiermi zakúpenými s maržou, je dobrým indexom objemu špekulácií.“ To sú slová Johna Kennetha Galbraitha, z The Great Crash z roku 1929. Ak úroveň maržového dlhu naznačuje „objem špekulácií“, potom by sme mohli odvodiť, že rovnako ako sme svedkami bezprecedentných ohodnotení, tieto extrémne ceny boli poháňané extrémnou chamtivosťou, akú sme tu nemali celé generácie, alebo vôbec.





Technická analýza

„Pre mňa je technická analýza ako teplomer. Fundamentalisti, ktorí tvrdia, že grafom nebudú venovať nijakú pozornosť, sú ako lekár, ktorý tvrdí, že pacientovi nebude merať teplotu. Ale, samozrejme, to by bola čistá hlúposť. Ak ste zodpovedným účastníkom trhu, vždy chcete vedieť, kde sa nachádza, či je horúci a rastúci, alebo studený a stagnujúci. Chcete vedieť o trhu všetko, čo môžete, aby ste získali výhodu,“ Bruce Kovner, Market Wizards. Pri analýze sily trendu môžeme použiť veľmi jednoduchú metriku ako je Relative strength index, ktorý patrí medzi základné indikátory technickej analýzy. Radí sa medzi momentum oscilátory a používa sa na meranie rýchlosti zmeny ceny. V prípade 18-mesačného RSI oversold hodnoty iba naznačili silný rastúci trend, ktorý môže trvať ešte niekoľko rokov. V tomto pohľade sila súčasného uptrendu vyvrcholila takmer pred troma rokmi a odvtedy slabne, čo vedie k jasnému výsledku, nižších cenových vrcholov.







Tieto tri ukazovatele spoločne vykresľujú obraz mimoriadne nadhodnoteného akciového trhu, ktorý je poháňaný špekulatívnou eufóriou, aj keď cenovému trendu už došiel dych. Je to učebnicová definícia „neskorého cyklu“ na trhoch s akciami a naznačuje, že investori by mali byť pri akciách ako triede aktív, veľmi opatrní.