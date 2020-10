Štátna pomoc pre cestovný ruch má byť vo výške 100 mil. eur

dnes 13:01 -

Štátna pomoc pre cestovný ruch by mala byť v objeme 100 miliónov eur. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Požiadať o ňu podľa neho môže každý, komu v porovnaní s rokom 2019 klesnú tržby o viac ako 40 %. Podľa poklesu tržieb následne žiadateľ dostane od 4 do 10 % tržieb roku 2019. O pomoc bude možné žiadať spätne.

Cestovný ruch je podľa Doležala možno najviac zasiahnuté odvetvie koronakrízou. Pomoc by mala smerovať najmä hotelom, reštauráciám, akvaparkom, lanovkám, vlekom či cestovným sprievodcom. "Každý z týchto segmentov bude v rámci schémy štátnej pomoci mať svoju vlastnú zverejnenú výzvu a každá výzva bude mať svoje špecifiká," priblížil.

Žiadať o túto pomoc môžu tí, ktorí mali pokles tržieb o viac ako 40 % v porovnaní s minulým rokom. Doležal ako príklad uviedol, že reštaurácia, ktorá bola zavretá v apríli tohto roku a mala 100-percentný prepad tržieb oproti aprílu 2019, bude mať nárok na kompenzáciu vo výške 10 % tržieb v mesiaci apríl 2019. "Ak tržby klesli o 60 %, dostane 6 % tržieb roku 2019," vyčíslil minister dopravy. O pomoc bude možné žiadať aj spätne, pričom ide o obdobie od 1. apríla 2020.

Postup je podľa Doležala taký, že žiadateľ si vyberie výzvu, ktorá sa ho týka a vyplní príslušný formulár na stránke Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. "Chceme to spraviť elektronicky, chceme znížiť administráciu, respektíve byrokraciu a, samozrejme, dáta, ktoré máme k dispozícii v rámci štátnej správy, od žiadateľov nebudeme pýtať. Následne žiadosť posúdime a vyplatíme," priblížil.

Ak schému na najbližšom rokovaní schváli vláda, následne by mala byť v Národnej rade (NR) SR prerokúvaná v skrátenom legislatívnom konaní. Doležal skonštatoval, že paralelne už teraz rokuje s predstaviteľmi Európskej komisie (EK), respektíve Protimonopolného úradu (PMÚ) SR. "Som presvedčený, že príslušné schválenie zo strany EK bude nasledovať veľmi rýchlo, ihneď po zverejnení tejto pomoci v zbierke zákonov," myslí si.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) poznamenal, že hľadali formu, ako peniaze použiť najmä na pomoc tým, ktorí mali najväčšie škody. "V prvom rade nám išlo o adresnosť," zdôraznil predseda vlády. V prípade, ak by sa išlo cestou rekreačných poukazov, je podľa neho možné, že by sa dostali tam, kde bolo vcelku plno a prepad tržieb nebol taký výrazný.