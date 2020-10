Pokles ekonomiky Argentíny v r. 2020 by mal byť miernejší, očakáva sa pod 12 %

dnes 13:31 -

Argentínska ekonomika by mala tento rok klesnúť o menej než 12 %. Uviedla to argentínska centrálna banka, ktorá uskutočnila prieskum medzi ekonómami. V porovnaní s predchádzajúcim odhadom to znamená mierne zlepšenie prognózy.

Podľa prieskumu centrálnej banky, ktorý bol zverejnený koncom tohto týždňa, by ekonomika Argentíny mala v roku 2020 klesnúť o 11,8 %. V pôvodnom odhade sa počítalo s poklesom o 12,1 %.

"Za 3. štvrťrok by ekonomika mala zaznamenať medzikvartálny rast na úrovni 9,8 %. To signalizuje, že obdobie najtvrdších dôsledkov pandémie nového koronavírusu už máme zasa sebou," uvádza sa v správe o výsledkoch prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 28. do 30. septembra. Na prieskume sa zúčastnili poradenské firmy, výskumné centrá či finančné spoločnosti.

Miera inflácie by v tomto roku mala podľa ekonómov dosiahnuť 36,9 %. Očakáva sa, že za mesiac september sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 3 %.