NBS: Bankový sektor je schopný koronakrízu zvládnuť

Podiel zlyhaných úverov v sektore domácností aj podnikov zotrval v prvom polroku tohto roka na svojich minimách. "Hlavným dôvodom bola, popri opatreniach pomoci podnikom a trhu práce, najmä rýchla a plošná implementácia možnosti odkladu splátok. Odklad splátok poskytol mnohým domácnostiam a podnikom zasiahnutým koronakrízou dodatočný čas na preklenutie obdobia zhoršenej finančnej situácie," konštatuje NBS.



Ku koncu júla tohto roka bol odklad splátok schválený pri 12 % úverov podnikom a 10 % úverov domácnostiam. Tieto hodnoty boli mierne nad priemerom Európskej únie. "Doterajšie údaje potvrdzujú, že odklad splátok v najväčšej miere využili domácnosti aj podniky z najviac postihnutých ekonomických odvetví, respektíve tie, ktoré boli v horšej finančnej situácii alebo boli krízou viac zasiahnuté. Odklad viac využívali aj domácnosti, ktoré boli pred krízou výraznejšie zadlžené," upozornila NBS s tým, že odhad budúceho vývoja nesplácaných úverov je výrazne neistý. Odhady vychádzajúce z aktuálne dostupných informácií však naznačujú, že nárast by mal byť v porovnaní s pôvodnými odhadmi miernejší, predpokladá NBS.



Aj napriek podporným opatreniam zo strany štátu a postupnému zlepšovaniu finančnej pozície podnikov NBS v správe odhaduje, že zlyhať by mohlo ďalších približne 3,5 % úverov podnikov z dôvodu ich nesolventnosti pre výrazný prepad tržieb. "Pomerne pozitívne vychádza odhad strát v retailovom sektore na základe prieskumu medzi zadlženými domácnosťami. Len 1,1 % z nich neskôr očakáva problémy so splácaním svojho úveru," uviedla NBS.



Pomerne veľký počet domácností však zaznamenal pokles príjmov. "Výsledky analýz ukazujú, že v auguste nepostačovali príjmy na pokrytie splátok a minimálnych životných nákladov v prípade šiestich percent domácností," vyčíslila NBS.



Možné straty, či už z úverov podnikov alebo domácností, by však mal bankový sektor vzhľadom na vysokú úroveň kapitálovej primeranosti zvládnuť bez výraznejších problémov. "Ďalší vývoj naďalej čelí zvýšenej neistote a rizikám opätovného zhoršenia situácie, najmä v prípade, ak by aj druhá vlna pandémie priniesla výraznejšie ekonomické dôsledky. Dôležitá bude koordinácia ukončovania podporných programov. Súčasné oživovanie v podnikovom sektore je podporované vybranými štátnymi garančnými schémami. Ich náhle ukončenie v tejto stále citlivej fáze oživovania môže mať veľký vplyv na podniky," konštatuje národná banka.



Koordinácia krokov jednotlivých verejných inštitúcií pri ukončovaní jednotlivých podporných nástrojov je preto podľa NBS kľúčová. "Bankový sektor je schopný krízu zvládnuť. Prispelo k tomu aj zrušenie bankového odvodu. Hoci koronakrízu nebolo možné predvídať, bankový sektor bol na možné krízové obdobie pripravený," priblížila NBS. Kapitálová primeranosť bánk k júnu tohto roka dosiahla úroveň 19,5 %, čo bola takmer dvojnásobná hodnota v porovnaní s rokom 2008, keď vypukla globálna finančná kríza.