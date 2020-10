Bill Gates pre WSJ: Západ sa vráti do normálu až koncom roku 2021

Zdroj: WSJ

Foto: SITA/AP

dnes 10:02 -

Gates v rozhovore uznal, že západné krajiny sú „ďaleko pred“ Ruskom a Čínou, pokiaľ ide o vývoj a testovanie rôznych vakcín. Ak sa títo poprední kandidáti osvedčia a do konca roka získajú núdzové potrebné schválenia, západ by sa v druhej polovici budúceho roka mohol vrátiť do „podoby normálu“.

„Koncom budúceho roka sa môžete vrátiť celkom blízko k normálu - to je ten najlepší scenár,“ uviedol Gates. „Stále nevieme, či tieto vakcíny uspejú, a určitý čas bude trvať, kým sa kapacita navýši. Alokácia v rámci USA a medzi USA a ďalšími krajinami bude teda hlavným bodom sporu.“ Časový horizont Gatesa je teda väčší, ako ten, o ktorom hovoria najvyšší predstavitelia, ktorí tvrdia, že sériovo vyrábaná vakcína by mohla byť pripravená do začiatku druhého štvrťroka, čo naznačuje, že očkovacie kampane by mohli začať ešte začiatkom leta.

Západné spoločnosti sú „ďaleko pred svojimi zahraničnými konkurentmi“ predpovedal Gates, čínske a ruské vakcíny by sa podľa neho na Západe pravdepodobne veľmi nepoužívali. Aby sme boli spravodliví, Rusko a Čína už teraz uzatvárajú dohody s krajinami, snažia sa uzavrieť partnerstvo, pretože krajiny ako India sa snažia dostať vakcínu čo najskôr. „Jeden ruský a šesť z čínskych konštruktov sa skutočne podobajú tomu, čo robia západné spoločnosti, ale západné spoločnosti sú už v tretej fáze testovania,“ uviedol Gates.





Rozhovor sa čoskoro zameral na ďalšiu z obľúbených tém Billa Gatesa, povinnosť spoločností prevádzkujúcich sociálne médiá bojovať proti „dezinformáciám“, ako je napríklad myšlienka, že SARS-CoV-2 bol vytvorený v laboratóriu. Rozdiel je však medzi tvrdeniami, ktoré sú zámerne „nepravdivé a zavádzajúce“, a tým, že že vírus bol uvoľnený z Wuhanského inštitútu virológie, laboratória biologickej bezpečnosti na úrovni 4, ktoré sa nachádza kúsok od miesta, pôvodne označovaného ako epicentum vírusu. Americké spravodajské služby poskytli tejto teórii určitú dôveryhodnosť. Rovnako aj čínska vedkyňa, ktorá utiekla na Západ s tvrdením, že má „dôkaz“, že vírus bol vytvorený v laboratóriu. Twitter jej pozastavil účet v snahe umlčať ju, rovnako ako sa o to pokúsil Peking.

Gates si myslí, že spoločnosti stojace za sociálnymi médiami by mali byť zodpovedné za „kontrolu určitej úrovne faktov“, aj keď odporúčal, že by nechcel aby to viedlo k rozsiahlej cenzúre, ako ju poznáme napríklad z Číny. „Existuje určite ľudská slabosť, že veľmi dráždivé veci sa dokážu šíriť veľmi rýchlo a digitálne platformy im to umožňujú. Dnes stojíme pred touto naliehavou otázkou, ako obmedziť túto slabosť a zachovať slobodu slova.“

Inými slovami, spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych sietí by mali cenzurovať veci, ktoré chce Gates cenzurovať, a všetko ostatné by ich zaujímať nemalo.