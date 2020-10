MMF: Svetová ekonomika je na tom lepšie než v júni, čaká ju však náročná cesta

Zdroj: TASR

"Môj hlavný odkaz znie: Svetová ekonomika sa po prepade do hlbokej krízy vracia späť," povedala Georgievová. Ako však dodala, táto kalamita zďaleka nie je na konci a všetky krajiny teraz čaká dlhá, hrboľatá a neistá cesta.



V júnovej prognóze MMF odhadoval, že prepad ekonomickej aktivity v dôsledku karanténnych opatrení povedie tento rok k poklesu svetovej ekonomiky o 4,9 %. Bol by to najväčší pokles od Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia. Fond preto vyzval vlády a centrálne banky, aby zvýšili podporu jednotlivým ekonomikám. Revidovanú prognózu vývoja globálneho hospodárstva v tomto roku zverejní MMF na budúci týždeň.



Čo sa týka roka 2021, MMF plánuje podľa Georgievovej opätovne uviesť, že zotavovanie bude "čiastočné a nerovnomerné". V júnovej prognóze fond informoval, že budúcoročný rast by mal dosiahnuť 5,4 %.

Zároveň dodala, že fiškálne opatrenia na podporu ekonomiky a k tomu pomoc centrálnych bánk umožnili viacerým rozvinutým ekonomikám ako USA či eurozóna vyhnúť sa ešte väčším škodám. Aj ekonomika Číny sa začala zotavovať rýchlejšie, než sa očakávalo.



Iný vývoj očakáva MMF na rozvíjajúcich sa trhoch a v krajinách s nízkymi príjmami. Podľa šéfky fondu tieto krajiny čelia neistej situácii, keďže ich zdravotnícky systém je slabý, zahraničný dlh vysoký a sú silne závislé od oblastí, ktoré na pandémiu doplatili najviac, ako je napríklad sektor cestovného ruchu.



"V krajinách s nízkymi príjmami je šok (z pandémie) taký rozsiahly, že tu hrozí vznik stratenej generácie," povedala Georgievová. V tejto súvislosti dodala, že MMF a Svetová banka budú na budúci týždeň presadzovať ďalšie zmiernenie dlhu pre chudobnejšie krajiny. Ako uviedla, pokrok, ktorý tieto krajiny dosiahli, sa môže bez ďalších grantov, zvýhodnených úverov a zmiernenia dlhu úplne vymazať.