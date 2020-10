Najskôr premýšľajte, potom nakupujte: Čo by ste si mali vedieť zodpovedať pred kúpou nového auta

Zdroj: ritholtz.com

Foto: TASR/AP;getty images

dnes 0:05 -

Rady typu, nikdy si nekupujte nové auto, sú skôr dobré na to, aby upútali pozornosť, než aby z nich plynulo nejaké ponaučenie. Určite by viac poslúžili racionálne pokyny, ktoré pomáhajú spotrebiteľom lepšie sa rozhodovať pri svojich výdavkoch. Nie, na to, aby ste si kúpili nový vysnívaný automobil, nemusíte byť milionárom. Predajcovia ponúkajú rôzne možnosti financovania. Ale podstatnejšie je niečo celkom iné. A nemusí to byť len pri veciach s vysokou cenovkou.

Rozpočet

Ako spotrebiteľ musíte vedieť, kam dávate peniaze. Musíte mať vlastný rozpočet, aby ste mohli robiť inteligentné finančné rozhodnutia. Je prekvapujúce, koľkí kašlú na mesačné vyúčtovanie domáceho rozpočtu. Pritom nič nie je základnejšie ako si zostaviť tabuľku svojho finančného života vrátane príjmov a mesačných výdavkov. Sledovanie ročných nákladov, kam patrí už aj dovolenka, a občasných nepravidelných výdavkov na položky, ako sú svadby alebo opravy v domácnosti. Musíte vedieť, čo si ešte môžete dovoliť, a čo už nie, skôr ako sa vôbec dostanete k otázke, či si to máte kúpiť alebo nie. Ako môžete urobiť inteligentné finančné rozhodnutie, ak neviete, čo si to môžete dovoliť? Aby ste sa mohli riadiť pravidlom č. 1 v osobných financiách, potrebujete mať rozpočet. Míňajte menej, ako zarábate, to platí rovnako pre tých, ktorí pokukujú po Hyundai, ako aj po Bentley.

Priority

Každý uskutočnený nákup je kompromis. S tým, že sa dá aj inak využiť tento kapitál. Ak za niečo miniete peniaze, máte k dispozícii menej hotovosti, aby ste ich mohli minúť. Platí to najmä pre domácnosti, autá alebo akýkoľvek tovar s vysokou cenovkou. Okrem Jeffa Bezosa máme všetci obmedzený rozpočet. Zistite, aké sú vaše priority, a rozhodnite sa, čo je pre vás a vašu rodinu dôležité a čo menej. Sú to kompromisy aj v rámci nákupov. Chcete rýchlosť alebo efektivitu? Štýl, kvalitu, priestor, užitočnosť, pohodlie alebo bezpečnosť? Všetky vozidlá sú zmesou týchto kvalít s rôznym dôrazom v závislosti od cieľovej skupiny, na ktorú je výroba zameraná.





Stop bezduchému konzumu

Okrem jednoduchej otázky, čo si môžete dovoliť, je to ešte základný účel vašich nákupov. Je toho veľa, čo si treba vedieť zodpovedať, aby ste si boli vedomí toho, aký ste konzument a prečo. Nikto nebude moralizovať nad konzumom, aby si ľudia prestali nakupovať veci, ale tieto rozhodnutia by mali byť účelné a prinášať spokojnosť a pocit šťastia. Ak naozaj chcete manuálne radenie rýchlostí, kabriolet s vysokým výkonom, pretože pri každej jazde vám vyčarí úsmev na tvári, asi to bude v poriadku. Ak si však kupujete drahé, nespoľahlivé luxusné britské SUV, pretože ho majú aj vaši susedia, nastávajú problémy. Konzum tohto druhu sa tak rozšíril, že ľudia neváhajú použiť svoje životné úspory na drahé a pre mnohých zbytočné autá na úkor podstatnejších vecí.

Čo potrebujete

Potrebujete skutočne nové auto? Dnešné automobily sú spoľahlivé a majú dlhú životnosť. Ojazdené automobily vyrobené za posledných 5 až 10 rokov by mali poskytnúť 100 000 bezproblémových kilometrov. Značky s reputáciou spoľahlivosti dokonca aj omnoho viac. Zatiaľ čo dnes vyrábané automobily majú bezpečnostné prvky, ktoré neboli k dispozícii pred 10 rokmi, modely z roku 2010 sú oveľa bezpečnejšie ako automobily z 90-tych rokov.

Čo vám bude a čo nebude robiť radosť

Vieme toho veľa o tom, čo robí ľudí šťastnými a prináša spokojnosť do života. Zážitky porazia spotrebný tovar a vytváranie spomienok je lepšie ako hromadenie vecí. Ale tiež vieme, že sme veľmi zlí v predpovediach toho, čo nás v skutočnosti poteší. Niekto bez rozmýšľania vie povedať, že rýchle a nádherné autá mu spôsobujú radosť. Niekto, kto ich už mal niekoľko, to musí vedieť. Vždy to bolo potešenie do okamihu, kým neprišlo niečo rýchlejšie a krajšie. Nemuselo to byť nevyhnutne niečo novšie. Ale to, z čoho má radosť jeden, nemusí potešiť toho druhého. Zistite, čo chcete skutočne urobiť so svojím časom a peniazmi. Zistite, čo vám prináša spokojnosť do života. A nech už robíte čokoľvek, prestaňte nakupovať, aby ste sa mohli ukazovať. Platí to nielen pri autách.