Generálnym riaditeľom LANXESS pre strednú a východnú Európu sa stane Ralf Krueger

Zdroj: LANXESS

Krueger v súčasnosti vedie Country & Agency Management skupiny LANXESS a organizuje globálnej predajné oddelenie spoločnosti. Funkciu preberá po Wolfganga Heuchelovi (65), ktorý po 39 rokoch v spoločnostiach LANXESS a Bayer odíde 1. októbra 2020 do dôchodku.



"Stredná a východná Európa je pre LANXESS dôležitým rastovým regiónom. Pod vedením Wolfganga Heuchela sa naše podnikanie v tejto oblasti v posledných rokoch skvele rozvíja. Rád by som mu poďakoval za jeho odhodlanie a vynikajúce výsledky. Želám mu, nech sa mu v jeho novej životnej etape darí," uviedol Anno Borkowsky, člen predstavenstva spoločnosti LANXESS AG.



Ralf Krueger pracuje pre spoločnosti Bayer a LANXESS vyše 35 rokov. Počas tohto obdobia zastával celý rad riadiacich funkcií. Od roku 2016 je Krueger vedúcim Country & Agency Management skupiny LANXESS. Vo svojej novej funkcii bude zodpovedný členovi správnej rady LANXESS Annovi Borkowskemu.



"Ralf Krueger má vďaka svojej vysokej odbornosti z globálneho trhu ideálne predpoklady pre pokračovanie nášho rastového kurzu v strednej a východnej Európe. Želám mu do budúcnosti veľa úspechov," dodáva Anno Borkowsky.

Od roku 2008 riadi LANXESS svoje podnikanie v strednej a východnej Európe prostredníctvom bratislavskej centrály LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. Z centrály v Bratislave a ďalších kancelárií vo Varšave, Budapešti, Viedni a Belehrade spoločnosť obsluhuje zákazníkov vo viac ako 20 krajinách regiónu.