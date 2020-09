Írska ekonomika zaznamenala v 2. kvartáli rekordný pokles, vstúpila do recesie

dnes 14:46 -

Írska ekonomika klesla v 2. kvartáli o vyše 6 % a dostala sa tak do recesie. Je to výsledok opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré krajina, podobne ako ďalšie európske štáty, prijala v jarných mesiacoch. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje írskeho štatistického úradu.

Hrubý domáci produkt (HDP) klesol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 6,1 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles v histórii záznamov. Ekonomika tak prekonala doterajšie maximum, čo sa týka poklesu, a to zo 4. štvrťroka 2008, keď klesla o 4,7 %.

V 1. štvrťroku predstavoval pokles 2,1 %, čo znamená, že írska ekonomika sa dostala do recesie. Tá je definovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe.

Prudko klesli najmä kapitálové investície, pokles dosiahol 67,4 %. Výrazne sa znížila aj osobná spotreba tovarov a služieb. Pokles v tejto oblasti predstavoval v 2. štvrťroku 19,6 %. Naopak, výdavky vlády sa o 7,5 % zvýšili.

V medziročnom porovnaní zaznamenala írska ekonomika v 2. kvartáli pokles o 3 %. V 1. štvrťroku dosiahla po revízii smerom nahor rast o 5,7 %. Pokles v 2. kvartáli bol najvýraznejší od 3. štvrťroka 2009.