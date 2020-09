Amundi Asset Management: Svetové ekonomiky sú ešte stále ďaleko od návratu na úroveň pred koronavírusom

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:42 -

„Z nášho pohľadu bude ekonomická výkonnosť rásť postupne, v základnom scenári sa to prejaví tak, že na úrovne pred Covid-19 sa v priemere nevráti skôr ako za niekoľko štvrťrokov,“ napísali analytici v poznámke. „Odrazili sme sa od dna, ale zdá sa, že nie dostatočne rýchlo na to, aby si ekonomiky zabezpečili rýchle zahojenie."

Amundi znížili svoj hospodársky výhľad na rok 2020 a teraz očakávajú pokles globálneho HDP o 3,5 % až 4,7 % v porovnaní s predchádzajúcou prognózou poklesu, ktorá bola medzi 2,9 a 4,2 %. Následkom toho boli prognózy rastu HDP na budúci rok „mierne revidované smerom hore“ z 4,1 až 5,1 % na 4,4 % až 5,7 %. „Po výraznom oživení činnosti po uzavretí, ktoré sa začalo okolo mája a začiatkom júna, sa zdá, že tempo oživenia sa od konca júla do augusta spomalilo a stabilizovalo, čo je viditeľné na mäkkých aj tvrdých dátach,“ uviedli analytici Amundi. „Krivka zotavenia založená na (vysokofrekvenčných údajoch) miery výrobnej činnosti, trhu práce a spotrebiteľského sentimentu, sa začala takmer všade splošťovať bez dosiahnutia predkrízových úrovní,“ uviedli.

Po stratách zaznamenaných v prvom polroku analytici varovali, že oživenie v treťom štvrťroku „sa nezdá byť dostatočné na to, aby sa väčšina ekonomík v blízkom čase vrátila na predkrízovú úroveň“. Výnimkou by podľa analytikov mala byť Čína, ktorá podľa nich „pravdepodobne dosiahne úroveň rastu z konca roku 2019 do konca roku 2020“.

Prvé prípady koronavírusu boli hlásené v Číne, čo viedlo tamojšie orgány k prijatiu drakonických opatrení na zabránenie šíreniu choroby. Na základe ostatného zverejnenia údajov sa ukázalo, že oživenie pokračuje v oblastiach ako je výroba a služby. Naopak poklesy zaznamenali všetky ostatné významné ekonomiky, americká v druhom štvrťroku prišla o rekordných 32,9 %, zatiaľ čo HDP v druhom štvrťroku Spojeného kráľovstva poklesol o 20,4 %. Austrália v stredu oficiálne oznámila, že v druhom štvrťroku vstúpila do recesie a ohlásila koniec svojho rekordného hospodárskeho rastu.