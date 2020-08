Vláda prerokuje zvýšenie minimálnej mzdy, ale aj zmeny pri 13. dôchodku

dnes 6:46 -

Hlavnou témou stredajšieho rokovania bude najmä minimálna mzda. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní tripartity predstavil nový finálny návrh, podľa ktorého má minimálna mzda od budúceho roka vzrásť z 580 eur na 623 eur v hrubom. Upustí sa však od zavedenia štartovacej mzdy a upraví sa aj automat, podľa ktorého sa má minimálna mzda zvyšovať, ak sa nedohodnú na jej výške sociálni partneri.



Kabinet prerokuje aj návrh zákona o 13. dôchodku, ktorý ešte pred parlamentnými voľbami prijala vtedajšia vláda. Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, predchádzajúca vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Jeho výška mala byť pre jednotlivých poberateľov na základe súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Ministerstvo práce však pripravilo zmeny, podľa ktorých senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti polepší o 100 eur. Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura.



Okrem návrhov z dielne ministerstva práce má vláda prerokovať aj návrhy Ministerstva financií (MF) SR. Rezort pripravil návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, návrh zákona o bankách, návrh zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ako aj novelu zákona o dani z príjmov.



Návrh zákona o dani z príjmov podľa rezortu financií pozitívne ovplyvní predovšetkým fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktorým bude správca dane zasielať oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov. "Rovnako pozitívne ovplyvní aj daňovníkov-právnické osoby, ktoré nebudú musieť vykonávať vyrovnanie preddavkov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania," priblížil rezort financií v doložke vplyvov k návrhu zákona. Ide o takzvané rozšírenie benefitov poskytovaných finančnou správou. V rámci opatrení proti vyhýbaniu sa plneniu daňových povinností sa zavádzajú nové pravidlá pre hybridné reverzné nesúlady a pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb. Vyhýbanie daňovým povinnostiam sa týka schránkových firiem. Obmedziť takéto situácie majú takzvané CFC pravidlá, teda pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti uplatňované na fyzické osoby, a to zdanením príjmu dosiahnutého týmito spoločnosťami.



Novelou zákona o DPH má od 1. januára budúceho roka dôjsť k zásadným zmenám pri uplatňovaní tejto dane pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Po novom sa má zrušiť oslobodenie od dane pri dovoze malých zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Ide o tovary, ktoré sú napríklad objednávané cez e-shopy v tretích krajinách a následne sú dopravované do Európskej únie.

Rozsiahly program vlády obsahuje aj návrh z dielne ministerstva spravodlivosti či ministerstva životného prostredia. Vláda má napríklad prerokovať aj návrhy nariadení, ktorými sa za chránený areál vyhlási Čenkov, Síky, Panské lúky či Marcelovské piesky.