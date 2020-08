Recesia v USA by sa mohla skončiť v 2. polovici tohto roka alebo v roku 2021

dnes 10:46 -

Dve tretiny opýtaných ekonómov v prieskume uviedli, že americká ekonomika je stále v recesii, ktorá sa začala vo februári. A takmer 80 % naznačilo, že existuje minimálne 25-percentná šanca na dvojnásobnú recesiu. Na prieskume NABE sa zúčastnilo 235 členov a uskutočnil sa od konca júla do začiatku augusta.

Väčšina respondentov sa domnieva, že Kongres by mal rozšíriť doplnkové poistenie v nezamestnanosti a program ochrany a podpory malých firiem, pričom 22 % uviedlo, že nasledujúci fiškálny balík by mal byť v rozmedzí 1,5 bilióna až 2 bilióny dolárov.

Kongres sa nedokázal dohodnúť na novom balíku stimulov, pričom mimoriadna pomoc vo výške 600 USD (509,81 eura) pre nezamestnaných na konci júla vypršala. Prezident Donald Trump začiatkom augusta oznámil, že presmeruje prostriedky na pomoc pri katastrofách, aby poskytol pomoc nezamestnaným.

Zatiaľ čo 40 % respondentov označilo fiškálnu reakciu Kongresu za „nedostatočnú“, 37 % naopak uviedlo, že bola „primeraná“. A zároveň viac ako 75 % opýtaných ekonómov uviedlo, že menová politika Federálneho rezervného systému (Fed) je v súčasnosti „v poriadku“. To bola najväčšia podpora Fed za viac ako 13 rokov.