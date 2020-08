Do dôchodku by ľudia mohli ísť po odpracovaní 40 rokov

dnes 15:31 -

Pripravovaná dôchodková reforma by mohla priniesť individuálne stanovenie dôchodkového stropu. Pracovná verzia tohto dokumentu ráta s tým, že do dôchodku by Slováci mohli ísť už po odpracovaní 40 rokov. Povedal to v piatok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Po dovŕšení tohto veku by sa mohli pracovníci sami rozhodnúť, či do dôchodku odídu.

"Hlavným obsahom pripravovanej dôchodkovej reformy by malo byť zadefinovanie toho, na čo ľuďom štát kedykoľvek v budúcnosti nebude môcť siahnuť," povedal Krajniak. Ústavný zákon by podľa neho mal stanoviť rámce, no nebude napríklad spresňovať, aké percento odvodov by mal zamestnanec platiť do druhého piliera.

Dôležitou zmenou by mala podľa ministra byť možnosť, aby deti mohli prispievať zo svojich daní a odvodov na dôchodok svojich rodičov. "To považujem za veľký výraz generačnej solidarity a spravodlivosti," uviedol Krajniak.