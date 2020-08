Rusko tvrdí, že Sputnik V je bezpečný, vakcínu proti koronavírusu otestuje na 40 000 dobrovoľníkoch

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:36 -

„Tzv. podmienené osvedčenie o registrácii znamená, že sme povinní urobiť ďalšie rozšírené klinické testovanie,“ uviedol Denis Logunov, zástupca riaditeľa pre vedecké činnosti Výskumného ústavu epidemiologického a mikrobiologického výskumu Nikolaja Gamaleja v Moskve. „V súčasnosti sme sa dohodli na testoch pre 40 000 účastníkov. Účelom nie je ani tak študovať imunogenitu a bezpečnosť vakcíny, to sú samozrejmé veci, ale posúdiť epidemickú účinnosť tejto vakcíny,“ uviedol Logunov.

Otázky ohľadom bezpečnosti a spoľahlivosti ruskej vakcíny pramenia zo skutočnosti, že bola podrobená len rýchlym klinickým skúškam vo fáze 1 a 2 a iba u relatívne malého počtu ľudí. Skúšky fázy 3 sa majú začať čoskoro, ale Rusko uviedlo, že očakáva, že začne s výrobou vakcíny už budúci mesiac.





Na margo bezpečnosti ruskej vakcíny proti koronavírusu sa počas tlačového brífingu vyjadril Hans Kluge, regionálny riaditeľ pre Európu vo WHO. „Celkovo sa dá povedať, že akýkoľvek pokrok vo vývoji vakcíny je veľmi povzbudivou správou.“ Krajina má „dlhoročnú tradíciu“ vývoja vakcín. „Ale… každá vakcína musí prejsť rovnako prísnymi normami účinnosti a bezpečnosti. Nakoniec existuje iba jeden spôsob, ako to urobiť, sú to klinické skúšky: fáza 1, fáza 2 a fáza 3 - vrátane fázy 3,“ uviedol Kluge.

Catherine Smallwoodová, vedúca pohotovostnej služby vo WHO pre Európu, tiež potvrdila, že zdravotnícka agentúra OSN nedávno začala priame rokovania s Ruskom o možnom vývoja Sputniku V. „Táto obava, ktorú máme v oblasti bezpečnosti a účinnosti, sa netýka osobitne ruskej vakcíny, ale všetkých vakcín, ktoré sa vyvíjajú," uviedla Smallwoodová. „Je absolútne nevyhnutné, aby sme neznížili latku z hľadiska bezpečnosti alebo účinnosti, takže je to spoločný problém pre všetky vakcíny. Zbytočne veci neunáhlime, len aby sme sa čo najskôr dopracovali k záverom. Chce to čas, aby sme skutočne pochopili, o akú vakcínu ide a získali čo najúplnejšie informácie o krokoch, ktoré už boli podniknuté,“ dodala Smallwoodová.